Pallanuoto, l'Italia di Sandro Campagna si prepara alle Olimpiadi con raduni e amichevoli internazionali

PARIGI 2024

La squadra guidata dal tecnico siciliano si radunerà prima a Ostia e poi ad Alghero per una serie di appuntamenti che accompagneranno all'esordio a cinque cerchi fissato per il 28 luglio con gli Stati Uniti

© Pasquale Mesiano / DBM Parte dal Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia il percorso dell'Italia della pallanuoto verso le Olimpiadi Estive di Parigi 2024. La squadra maschile, guidata da Sandro Campagna, si radunerà il prossimo 14 giugno per iniziare la preparazione verso la rassegna a cinque cerchi in vista dell'esordio previsto per il 28 luglio contro gli Stati Uniti. La squadra azzurra svolgerà due fasi di allenamento congiunto e un' amichevole (common training e test event) con Francia e Romania prima di trasfersi ad Alghero dal 4 al 6 luglio in vista della Sardinia Cup.

Appuntamenti che consentiranno alla squadra di testarsi e di capire a che punto si trovi della condizione come confermato dallo stesso Campagna: "In questo primo blocco di preparazione faremo qualche richiamo fisico perché dobbiamo rimettere in forma alcuni giocatori che non hanno avuto una perfetta condizione fisica nel finale del campionato. Dobbiamo valutare chi ha giocato tanto e quindi ha bisogno di un lavoro differenziato. Quindi sicuramente monitoreremo i ragazzi dal punto di vista fisico e poi, al tempo stesso, iniziamo a dare i nostri principi di gioco con i due common training e partite con la Francia e la Romania al termine di questa prima fase di preparazione. Dopodiché si andrà ad Alghero e lì ci sarà il primo torneo forte dove trarremo delle utili indicazioni - ha sottolineato il tecnico siciliano -. Ora ci concentreremo su questi primi 12-13 giorni dove dovremo lavorare bene soprattutto. Ci deve essere qualità in tutto, nel lavoro, nel riposo, nell'alimentazione, nella cura fisica e psichica. Presteremo attenzione a ogni minimo particolare. Quindi sicuramente saranno tutti motivati perché è un'estate meravigliosa che tutti i giocatori vogliono vivere, l'estate che porta alle Olimpiadi".

I CONVOCATI: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Francesco Cassia (Ortigia 1928), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros).