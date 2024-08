Il Setterosa lotta ma non basta: l'Olanda s'impone 11-8 e va in semifinale

PARIGI 2024

L’Italia della pallanuoto femminile saluta le Olimpiadi di Parigi: le azzurre restano in partita fino all’ultimo quarto, ma poi cedono 11-8

Il Setterosa s'inchina all'Olanda, che va in semifinale: la FOTO della sfida











































Termina ai quarti di finale il cammino del Setterosa ai Giochi Olimpici di Parigi: le ragazze di Silipo vengono superate 11-8 dall'Olanda, che strappa il pass per la semifinale contro la Spagna. Dopo aver chiuso il girone A al terzo posto (per la classifica avulsa), alle azzurre è subito fatale il primo turno a eliminazione diretta. L'Italia della pallanuoto dovrà puntare ora tutto sul Settebello (domani i quarti contro l'Ungheria).

All’Arena La Défense le pallanuotiste italiane si tuffano in acqua con la consapevolezza di dover alzare decisamente il livello, rispetto a quanto fatto vedere nella fase a gironi, per poter restare nel torneo olimpico. Il Setterosa parte con decisione e si porta per due volte avanti nel risultato con Bettini e Marletta, ma in entrambe le occasioni l’Olanda risponde con Joustra e Rogge: il primo quarto termina quindi 2-2, con le olandesi che si vedono anche annullare un gol al Var. Nel secondo parziale l’attacco dell’Olanda sale d’intensità e l’Italia inizia a mostrare qualche crepa: Banchelli le prova tutte per difendere la propria porta, ma Rogge, Sevenich e Keuning costruiscono il vantaggio di 5-4 per i Paesi Bassi. Palmieri e Bettini limitano i danni, ma in avvio di secondo tempo l’Olanda trova anche il +2 con Sleeking, prima della risposta di Galardi.

Il quarto decisivo inizia quindi con le olandesi avanti 6-5, ma si trasforma rapidamente in un incubo per l’Italia: le solite Sevenich, Rogge e Sleeking non sbagliano un colpo e i Paesi Bassi scappano sul +3. Silipo prova a caricare le azzurre e Marletta riduce il gap, ma non basta: Van de Kraats segna una doppietta e sigilla l’11-8 finale. Qualche rammarico per l’Italia, che ha mostrato una buona solidità in difesa, ma troppa imprecisione in attacco: zero gol segnati dalle azzurre nelle otto azioni giocate in superiorità numerica. Per il Setterosa si apre l’occasione di chiudere al quinto posto, mentre l’Olanda tornerà in acqua giovedì 8 agosto per la semifinale contro la Spagna.