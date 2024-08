Furlani senza problemi nelle qualificazioni del lungo dove conquista la finale

PARIGI 2024

Il diciannovenne fenomeno azzurro passa alla finale con un primo buon salto. All'atto conclusivo anche Fantini nel martello donne mentre Simonelli ottiene la semifinale nei 110 H

© Getty Images Mattia Furlani, nel 2024 già argento europeo del salto in lungo a Roma e mondiale indoor a Glasgow, debutta a soli 19 anni nella sua prima Olimpiade a Parigi e ottiene una convincente qualificazione per la finale delle 20.15 di martedì 6 agosto, grazie a un primo salto a 8.01, seguito da 7,95 e un nullo, senza quindi centrare l'8.15 richiesto per il passaggio diretto, ma chiudendo in ogni caso al sesto posto assoluto tra i dodici previsti, mentre il fenomeno mondiale della specialità, il greco Miltiadis Tentoglou, dimostra subito di essere in condizioni perfette con il miglior salto tra i finalisti, a 8,32.

LE DICHIARAZIONI DI FURLANI

"Sono contentissimo in quanto non era assolutamente scontato per me raggiungere la finale. Gara complicata con il vento che continuava a girare, e per questo ho preferito fare anche gli altri due salti pur se ero convinto che il primo a 8,01 sarebbe bastato. Adesso mi concentro per la finale, dove sicuramente potrò dare di più perché la mattina faccio sempre un po' fatica a carburare. Tentoglou il solito campione. Grazie a tutti i tifosi italiani per il sostegno incredibile che mi stanno fornendo".

© Grana/Fidal

Nella quarta batteria dei 110 ostacoli, il campione europeo Lorenzo Simonelli si qualifica senza problemi per le semifinali, che si terranno alle 19.05 di mercoledì 7 agosto, con una gara autoritaria dove controlla in testa sino alla fine facendosi superare solo negli ultimi metri dallo svizzero Jason Joseph primo in 13"26, mentre l'azzurro è secondo con 13"27.

Da evidenziare come l'ostacolista italiano abbia ottenuto il quarto tempo assoluto tra i qualificati diretti, ci saranno poi i ripescaggi, con l'unico apparso veramente inarrivabile come da pronostico, lo statunitense Grant Holloway già a un mostruoso 13"01 in batteria, mentre dietro tutto è possibile con il secondo posto a 13"22 del giapponese Rachid Muratake e poi Joseph seguito appunto dall'azzurro.

LE DICHIARAZIONI DI SIMONELLI

"Sono molto soddisfatto di me stesso, credo di aver fatto un'ottima gara con buone sensazioni e senza sprecare troppe energie, e infatti alla fine quando mi sono visto in testa ho preferito non spingere troppo. Avevo qualche timore prima della mia prova di poter fare qualche errore, ma adesso che tutto è andato bene sono carico più che mai e pronto a proseguire la mia avventura olimpica senza pormi limiti".

© Grana/Fidal

Sara Fantini, campionessa europea a Roma nel lancio del martello donne, raggiunge anche lei la prestigiosa finale a cinque cerchi con un primo buon lancio a 72.40, che le regala l'ottavo posto assoluto tra le dodici che si contenderanno il titolo, nell'atto conclusivo in programma dalle 19.55 di martedì 6 agosto.

LE DICHIARAZIONI DI FANTINI

"Sono molto contenta di aver raggiunto la finale, assolutamente non scontata specie in una disciplina così tecnica e complicata come questa. Ho ottenuto il mio obiettivo iniziale e adesso posso provare a dare tutto quello che ho, cercando di arrivare più in alto possibile. Il pubblico così numeroso sugli spalti dello stadio è qualcosa di incredibile, mai gareggiato con così tanta gente presente".

© Grana/Fidal

Nelle batterie dei 200 metri femminili vengono per adesso eliminate le due azzurre Dalia Kaddari e Anna Bongiorni, entrambe con il crono di 23"49 ottenuto per il sesto posto della prima in seconda batteria e il settimo della seconda in terza, ma potranno cercare la qualificazione nelle prove di ripescaggio di lunedì 5 agosto alle 12.50.

Nei 400 ostacoli donne, una delle gare più attese del programma olimpico con la grande sfida preannunciata tra la primatista del mondo, la statunitense Sydney McLaughlin Levrone contro la campionessa mondiale ed europea, l'olandese Femke Bol, vengono per ora eliminate ma potranno usufruire dei ripescaggi le azzurre, Rebecca Sartori sesta nella prima batteria con 55"81, Ayomide Folorunso anche lei sesta con 55"03 nella seconda, e Alice Muraro quinta nella conclusiva serie con 55"62.