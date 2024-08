Dall'esordio di Gianmarco Tamberi alla finale di Tita e Banti: il calendario olimpico di mercoledì 7 agosto

PARIGI 2024

Il portabandiera affronterà le qualificazioni del salto in alto dopo i problemi fisici incontrati alla vigilia, mentre la coppia tricolore affronterà la medal race nel Nacra 17 Foiling di vela con l'obiettivo di confermare il titolo conquistato a Tokyo 2020

© Getty Images Mercoledì 7 agosto sarà la giornata di Gianmarco Tamberi che farà il proprio esordio nelle qualificazioni del salto in alto insieme a Stefano Sottile con l'obiettivo di centrare un posto in finale e lasciarsi alle spalle tutti i problemi fisici che lo hanno tormentato alla vigilia. L'atletica leggera guarderà con attenzione in apertura di programma alla staffetta mista di marcia dove Massimo Stano e Antonella Palmisano proveranno a concludere la propria Olimpiade con una medaglia dopo le prove sfortunate dell'individuale.

Gli occhi degli appassionati italiani saranno però tutti puntati sulla vela dove Ruggero Tita e Caterina Banti che sono candidati per bissare l'oro ottenuto tre anni fa nel Nacra 17 Foiling. Il tandem tricolore dovrà affrontare la medal race a cui si presenterà certo di almeno un argento e con la vittoria in tasca qualora arrivasse almeno un settimo posto. Proveranno a difendere il titolo anche Vito Dell'Aquila nella gara dei -58 chilogrammi del taekwondo così come i ragazzi dell'inseguimento a squadre nel ciclismo su pista che saranno affiancati dalle colleghe che potrebbero conquistare una storica medaglia.

CALENDARIO GIOVEDI' 1° AGOSTO (gare con italiani in neretto)

07:30 ATLETICA - staffetta mista marcia: Italia

09:00 GOLF - femminile individuale primo giro: Alessandra Fanali

09:00 TAEKWONDO - femminile -49 kg qualificazioni: Elisabetta Matonti

09:10 TAEKWONDO - maschile -58 kg qualificazioni: Vito Dell'Aquila

09:30 PALLAMANO – maschile, quarti di finale (1 partita)

09:30 CANOA VELOCITA’

C1 200m – femminile, batterie

K2 500m – maschile, batterie

K2 500m – femminile, batterie

C1 1000m – maschile, batterie

C1 200m – femminile, quarti di finale

K2 500m – maschile, quarti di finale

K2 500m – femminile, quarti di finale

C1 1000m – maschile, quarti di finale

10:00 (a partire da) TENNISTAVOLO – maschili e femminili quarti di finale a squadre maschili e femminili

10:00 (a partire da) ATLETICA

100 m ostacoli – femminile, 1° turno

800m – maschile, 1° turno

5.000 m – maschile, 1° turno

1500m – femminile, R

Lancio del giavellotto – femminile qualificazioni

Salto in alto – maschile qualificazioni

10:00 ARRAMPICATA SPORTIVA

Lead – maschile, semifinale

Speed – femminile finale

10:00 TUFFI - maschile trampolino 3 m semifinale: Lorenzo Marsaglia

10:05 ATLETICA - maschile salto in alto qualificazioni: Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile

11:00 (a partire da) LOTTA

Greco-romana, 77 kg – ripescaggi

Greco-romana, 97 kg – ripescaggi

Femminile, 50 kg – ripescaggi

Greco-romana, 67 kg – ottavi e quarti di finale

Greco-romana, 87 kg – ottavi e quarti di finale

Femminile, 53 kg – ottavi e quarti di finale

11:00 BASKET (fase finale) – femminile, quarti di finale

11:40 CANOA - maschile C1 1000 m batterie: Nicolae Craciun, Carlo Tacchini

11:55 ATLETICA - maschile 800 m batterie: Catalin Tecuceanu, Simone Barontini

12:13 VELA - femminile Kite: Maggie Pescetto

12:23 VELA - maschile Kite: Riccardo Pianosi

12:30 SKATEBOARDING - maschile Park turni preliminari: Alessandro Mazzara, Alex Sorgente

12:45 ATLETICA - femminile 1500 m ripescaggi: Sintayehy Vissa, Federica Del Buono, Ludovica Cavalli

12:45 (a partire da) CICLISMO SU PISTA

Velocità – maschile, qualifiche

Keirin – femminile, 1° turno

Inseguimento a squadre – femminile, 1° turno

Velocità – maschile, 32mi di finale

Keirin – femminile, ripescaggi

Velocità – maschile, 32mi di finale – ripescaggi

13:26 CICLISMO SU PISTA - femminile Keirin primo turno: Sara Fiorin, Miriam Vece

13:30 PALLAMANO – maschile, quarti di finale (1 partita)

13:52 CICLISMO SU PISTA - femminile inseguimento a squadre primo turno: Italia

14:00 (a partire da) PALLANUOTO – maschile, quarti di finale (4 partite)

14:00 HOCKEY SU PRATO – femminile, semifinali (1 partita)

14:30 (a partire da) BASKET (fase finale) – femminile, quarti di finale

14:30 TAEKWONDO - femminile -49 kg quarti di finale: eventuale Elisabetta Matonti

14:40 TAEKWONDO - maschile -58 kg quarti di finale: eventuale Vito Dell'Aquila

14:40 CANOA - maschile C1 1000 m quarti: eventuali Nicolae Craciun, Carlo Tacchini

14:43 VELA - Nacra 17 Foiling Medal Race: Ruggero Tita, Caterina Banti

15:00 TUFFI - femminile trampolino 3 m qualificazioni: Elena Bertocchi, Chiara Pellacani

15:00 SOLLEVAMENTO PESI – maschile 61 kg

15:10 CICLISMO SU PISTA - femminile Keirin ripescaggi: eventuali Sara Fiorin, Miriam Vece

15:43 VELA - 470 misto Medal Race: eventuali Elena Berto, Bruno Festa

16:00 VOLLEY (a partire da) – maschili e femminili semifinali (2 partite)

16:11 TAEKWONDO - femminile -49 kg semifinali: eventuale Elisabetta Matonti

16:24 TAEKWONDO - maschile -58 kg semifinali: eventuale Vito Dell'Aquila

17:00 BEACH VOLLEY (a partire da) – maschili e femminili quarti (4 partite)

17:30 SKATEBOARDING - maschile Park finale: eventuali Alessandro Mazzara, Alex Sorgente

17:30 (a partire da) CICLISMO SU PISTA

Velocità – maschile 16mi di finale

Inseguimento a squadre –maschile finali

Velocità – maschile 16mi di finale – ripescaggi

Inseguimento a squadre – femminile finali

Velocità – maschile ottavi di finale

Velocità – maschile ottavi di finale – ripescaggi

17:30 PALLAMANO – maschile quarti di finale (1 partita)

18:00 BASKET (fase finale) – femminile quarti di finale

18:04 CICLISMO SU PISTA - maschile inseguimento a squadre finale 7°/8° posto

18:10 CICLISMO SU PISTA - maschile inseguimento a squadre finale 5°/6° posto

18:15 LOTTA

Greco-romana, 67 kg – semifinali

Greco-romana, 87 kg – semifinali

Femminile, 53 kg – semifinali

Greco-romana, 77 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Greco-romana, 97 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Femminile, 50 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

18:25 CICLISMO SU PISTA - maschile inseguimento a squadre finale bronzo: Italia

18:33 CICLISMO SU PISTA - maschile inseguimento a squadre finale oro

18:57 CICLISMO SU PISTA - femminile inseguimento a squadre finale 7°/8° posto: eventuale Italia

19:00 ATLETICA

Salto triplo – maschile qualificazioni

400m – femminile semifinali

200m – maschile semifinali

110 m ostacoli – maschile semifinali

400 m ostacoli – maschile semifinali

Salto con l’asta – femminile finale

3000m siepi – uomini finale

400m – maschile finale

Lancio del disco – maschile finale

19:00 ATLETICA - femminile salto con l’asta finale: eventuali Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

19:00 HOCKEY SU PRATO – femminile, semifinali (1 partita)

19:05 ATLETICA - maschile 110 m ostacoli semifinali: Lorenzo Simonelli

19:07 CICLISMO SU PISTA - femminile inseguimento a squadre finale 5°/6° posto: eventuale Italia

19:15 ATLETICA - maschile salto triplo qualificazioni: Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje, Andy Diaz

19:17 CICLISMO SU PISTA - femminile inseguimento a squadre finale bronzo: eventuale Italia

19:28 CICLISMO SU PISTA - femminile inseguimento a squadre finale oro: eventuale Italia

19:30 SOLLEVAMENTO PESI – femminile 49 kg

19:30 NUOTO ARTISTICO - squadre programma acrobatico: Italia

19:30 TAEKWONDO - femminile -49 kg ripescaggi: eventuale Elisabetta Matonti

19:35 ATLETICA - maschile 400 m ostacoli semifinali: Ayomide Folorunso

19:40 TAEKWONDO - maschile -58 kg ripescaggi: eventuale Vito Dell'Aquila

20:00 VOLLEY - maschile semifinale: Italia-Francia

20:02 ATLETICA - maschile 200 m semifinali: Filippo Tortu, Fausto Desalu

20:19 TAEKWONDO - femminile -49 kg finali bronzo: eventuale Elisabetta Matonti

20:25 ATLETICA - maschile lancio del disco finale

20:35 PALLANUOTO - maschile quarti di finale: Italia-Ungheria

20:35 TAEKWONDO - maschile -58 kg finali bronzo: eventuale Vito Dell'Aquila

20:45 ATLETICA - femminile 400 m semifinali: eventuale Alice Mangione

21:20 ATLETICA - maschile 400 m finale: eventuale Luca Sito

21:23 TAEKWONDO - femminile -49 kg finale oro: eventuale Elisabetta Matonti

21:30 PALLAMANO – maschile, quarti di finale (1 partita)

21:30 BASKET (fase finale) – femminile, quarti di finale

21:30 PUGILATO

57kg – femminile, semifinali

63,5 kg – maschile finale

80kg – maschile finale

+92kg – maschile semifinali

21:39 TAEKWONDO - maschile -58 kg finale oro: eventuale Vito Dell'Aquila

21:40 ATLETICA - maschile 3000 siepi finale