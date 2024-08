Dal salto in lungo di Mattia Furlani alla pallavolo femminile: il calendario olimpico di martedì 6 agosto

© Getty Images

Sarà una giornata di svolta per l'Italia dell'atletica leggera che metterà in campo una delle pedine più preziose come Mattia Furlani. Il 19enne romano affronterà la prima Olimpiade della carriera mostrando quanto già fatto vedere nel salto in lungo ai Mondiali Indoor e agli Europei e puntando alla lotta per le medaglie con favorito il greco Miltiadīs Tentoglou. Grande attesa anche per la pallavolo femminile dove le ragazze di Julio Velasco si giocano un posto in semifinale contro la Serbia dopo una prima fase perfetta.