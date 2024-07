Dal Dream Team del fioretto femminile alla rana di Martinenghi: ecco il calendario olimpico di domenica 28 luglio

LE GARE A PARIGI 2024

La portabandiera proverà a condurre le compagne di squadra a una storica tripletta riuscita per l'ultima volta a Londra 2012, mentre il nuotatore varesino cercherà l'exploit nei 100 metri rana

© Getty Images Seconda giornata dei Giochi Olimpici Estivi particolarmente impegnativa per l'Italia che guarderà direttamente al Dream Team della scherma femminile con Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi che hanno conquistato una tripletta ai Mondiali andati in scena lo scorso anno a Milano. La portabandiera proverà a conquistare quella medaglia d'oro che gli sfuggì a Londra 2012 quando venne sconfitta in finale da Elisa Di Francisca completando il podio con Valentina Vezzali.

Insieme a loro saranno di scena anche i colleghi della spada con Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara con il 23enne romano che avrà i favori del pronostico dopo l'argento iridato conquistato lo scorso anno in casa. Ad aprire in mattinata sarà il volley con le ragazze di Julio Velasco che inizieranno il loro percorso a cinque cerchi contro la Repubblica Dominicana, mentre nel beach volley scenderanno in campo le coppie formate da Valentina Gottardi e Marta Menegatti e da Alex Ranghieri e Adrian Carambula.

Avvicinandosi verso sera grandi aspettative sono riposte nel judo su Odette Giuffrida, di scena nei -52 chilogrammi dove ha già ottenuto l'argento a Rio de Janeiro 2016 e il bronzo a Tokyo 2020. Grande attesa anche dal nuoto con Nicolò Martinenghi chiamato a sfidare l'americano Nic Fink e il britannico Adam Peaty nei 100 metri rana, mentre Alberto Razzetti cercherà di far saltare il banco nei 400 metri misti in attesa di vedere Thomas Ceccon e Benedetta Pilato, di scena nelle eliminatorie nei 100 metri dorso e rana.

CALENDARIO DOMENICA 28 LUGLIO (Gare con italiani in neretto)

08:30 BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

09:00 VOLLEY - eliminatorie maschili e femminili (4 partite) - Girone C Femminile Italia-Repubblica Dominicana

09:00 BEACH VOLLEY - fase a gironi maschile e femminile (10 partite) - Girone A femminile: Valentina Gottardi/Marta Menegatti- Liliana Fernandez Steiner/Paula Soria Gutiérrez (Spagna)

09:00 (a partire da) CANOTTAGGIO

Singolo – uomini, ripescaggi

Singolo – donne, ripescaggi

Doppio – uomini, ripescaggi

Doppio – donne, ripescaggi

Due senza – donne, batterie

Due senza – uomini, batterie

Doppio pesi leggeri – donne, batterie

Doppio pesi leggeri – uomini, batterie

Quattro senza – donne, batterie

Quattro senza – uomini, batterie

09:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

09:15 TIRO A SEGNO

Carabina ad aria compressa 10 m – qualificazione maschile

Carabina ad aria compressa 10 m – qualificazione femminile

09:30 TIRO A SEGNO

Pistola aria compressa maschile 10 m finali: Paolo Monna, Federico Nilo Maldini

Pistola ad aria compressa 10 m – finale femminile

09:30 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre – donne, eliminatorie (ottavi di finale)

09:30 SCHERMA Fioretto femminile trentaduesimi: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

09:30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – donne - I suddivisione

10:00 BEACH VOLLEY Girone B maschile: Matthew Immers/Steven Van de Velde (Paesi Bassi)-Alex Ranghieri/Adrian Carambula

10:00 SCHERMA maschile spada individuale trentaduesimi: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

10:00 TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo primo turno, quarti di finale doppio misto – Debora Vivarelli

10:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO femminile -52 kg trentaduesimi: Odette Giuffrida

10:00 JUDO maschile -66 kg trentaduesimi: Matteo Piras

10:10 CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia ripescaggi: Stefania Gobbi, Clara Guerra

10:20 CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia ripescaggi: Matteo Sartori, Nicolò Carucci

10:25 SCHERMA femminile fioretto individuale sedicesimi: eventuali Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

10:28 JUDO femminile -52 kg sedicesimi: eventuale Odette Giuffrida

10:28 JUDO maschile -66 kg sedicesimi: eventuale Matteo Piras

10:30 (a partire da) PALLANUOTO – Uomini, fase a gironi (6 partite)

10:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:30 EQUITAZIONE completo a squadre cross country: Evelina Bertoli, Pietro Sandei, Giovanni Ugolotti

11:00 CANOTTAGGIO maschile 2 senza batterie: Giovanni Codato, Davide Comini

11:00 (a partire da) PUGILATO

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

11:00 VELA

Windsurf maschile – Serie di apertura

Windsurf femminile – Serie di apertura

Skiff maschile – Serie di apertura

Skiff femminile – Serie di apertura

11:00 NUOTO

200m stile libero – uomini, batterie: Filippo Megli, Alessandro Ragaini

400 m misti individuali – uomini, batterie: Alberto Razzetti

100 rana - donne, batterie: Lisa Angiolini, Benedetta Pilato

100 dorso - uomini, batterie: Thomas Ceccon, Michele Lamberti

200m stile libero – donne, batterie

11:15 – TIRO A SEGNO maschile carabina aria compressa 10 m qualificazioni: Danilo Denis Sollazzo, Edoardo Bonazzi

11:40 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni – II Suddivisione: Italia

12:00 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri batterie: Gabriel Soares, Stefano Oppo

12:00 SKATEBOARD – Street femminile, eliminatorie

12:00 (a partire da) TENNIS – 1° turno Singolare maschile

12:00 (a partire da) TENNIS – 1° turno Singolare femminile: Elisabetta Cocciaretto-Diana Shnaider (NOC)

12:00 (a partire da) TENNIS – 1° turno Singolare femminile: Donna Vekic (Croazia)-Lucia Bronzetti

12:00 (a partire da) TENNIS – 1° turno Doppio maschile

12:00 (a partire da) TENNIS - 1° turno Doppio femminile

12.13 VELA femminile iQFOil - Serie d'apertura: Marta Maggetti

12:20 JUDO femminile -52 kg ottavi: eventuale Odette Giuffrida

12:20 JUDO maschile -66 kg ottavi: eventuale Matteo Piras

12:25 SCHERMA maschile spada individuale sedicesimi: eventuali Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

12:50 CANOTTAGGIO maschile 4 senza batterie: Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale, Matteo Lodo

13:00 EQUITAZIONE completo individuale cross country: Evelina Bertoli, Pietro Sandei, Giovanni Ugolotti

13:16 JUDO femminile -52 kg quarti: eventuale Odette Giuffrida

13:16 JUDO maschile -66 kg quarti: eventuale Matteo Piras

13:30 (non prima delle) TENNIS – 1° turno Singolare maschile: Pedro Martinez (Spagna)-Andrea Vavassori

13:30 (non prima delle) TENNIS – 1° turno Singolare femminile: Sara Errani-Qinwen Zheng (Cina)

13.43 VELA maschile iQFOil - Serie d'apertura: Nicolò Renna

14:00 (a partire da) BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

14:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

14:05 SCHERMA femminile fioretto individuale ottavi: eventuale Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

14:10 MOUNTAIN BIKE – Cross country – donne: Chiara Teocchi, Martina Berta

14:15 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre – donne, quarti di finale, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

14:50 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – donne III Suddivisione

15:00 PALLANUOTO maschile fase a gironi - Gruppo A Italia-Stati Uniti

15:00 (non prima delle) TENNIS - 1° turno singolare maschile: Luciano Darderi-Tommy Paul (Stati Uniti)

15:05 SCHERMA maschile spada individuale ottavi: eventuale Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

15:30 CANOA SLALOM - Kayak – semifinale femminile slalom K1 semifinale: Stefanie Horn

15:30 (a partire da) PUGILATO

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

15:30 RUGBY A 7 – Donne, fase a gironi (12 partite)

15:35 VELA femminile 49er FX - serie d'apertura: Jana Germani, Giorgia Bertuzzi

15:45 VELA maschile 49er FX - serie d'apertura

15:55 SCHERMA femminile fioretto individuale quarti: eventuale Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

16:00 JUDO maschile ripescaggi -66 kg: eventuale Matteo Piras

16:17 JUDO maschile semifinali -66 kg: eventuale Matteo Piras

16:25 SCHERMA maschile spada individuale quarti: eventuale Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

16:30 (non prima delle) TENNIS – 1° turno Singolare maschile Lorenzo Musetti-Gaël Monfils (Francia)

16:34 JUDO femminile ripescaggi -52 kg: eventuale Odette Giuffrida

16:34 PUGILATO - 92 kg – uomini, ottavi di finale: Aziz Abbes Mouhiidine-Lazizbek Mullojonov (Uzbekistan)

16:50 PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie: Giordana Sorrentino-Nazym Kazibay (Kazakistan)

16:51 JUDO femminile semifinali -52 kg: eventuale Odette Giuffrida

17:00 SKATEBOARD – Street femminile, finale

17:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:18 JUDO maschile finale bronzo -66 kg: eventuale Matteo Piras

17:28 JUDO maschile finale bronzo -66 kg: eventuale Matteo Piras

17:38 JUDO maschile finale oro -66 kg: eventuale Matteo Piras

17:45 CANOA femminile slalom K1 finale: eventuale Stefanie Horn

17:49 JUDO femminile finale bronzo -52 kg: eventuale Odette Giuffrida

17:59 JUDO femminile finale bronzo -52 kg: eventuale Odette Giuffrida

18:00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – donne IV Suddivisione

18:00 (non prima delle) TENNIS – 1° turno Singolare maschile Matteo Arnaldi-Arthur Fils (Francia)

18:00 (non prima delle) TENNIS – 1° turno Doppio maschile Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Pablo Carreno-Busta/Marcel Granollers (Spagna)

18:09 JUDO femminile finale oro -52 kg: eventuale Odette Giuffrida

19:00 SURF

Uomini, 2° turno (8 serie): Leonardo Fioravanti

Donne, 2° turno (8 serie)

19:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:00 SCHERMA femminile fioretto individuale semifinali: eventuale Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

19:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:30 (non prima delle) TENNIS - 1° turno Doppio femminile: Sara Errani/Jasmine Paolini-Erin Routliffe/Lulu Sun (Nuova Zelanda)

19:30 (a partire da) BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

20:00 SCHERMA maschile spada individuale semifinali: eventuale Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

20:00 (a partire da) PUGILATO

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

75 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

20:30 NUOTO maschile 400 m misti finale: eventuale Alberto Razzetti

20:45 NUOTO femminile 100 m farfalla finale

20:50 SCHERMA femminile fioretto individuale finale bronzo: eventuale Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

20:51 NUOTO maschile 200 m stile libero semifinali: eventuali Filippo Megli, Alessandro Ragaini

21:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

21:10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – donne - V Suddivisione

21:15 NUOTO femminile 100 m rana semifinali: eventuali Lisa Angiolini, Benedetta Pilato

21:20 SCHERMA maschile spada individuale finale bronzo: eventuale Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

21:37 NUOTO maschile 100 m dorso semifinali: eventuali Thomas Ceccon, Michele Lamberti

21:45 SCHERMA femminile fioretto individuale finale oro: eventuale Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

21:50 NUOTO femminile 200 m stile libero semifinali

21:54 NUOTO maschile 100 m rana finale: Nicolò Martinenghi

22:15 SCHERMA maschile spada individuale finale oro: eventuale Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara