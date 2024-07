Atletica: Fabbri cerca la gara perfetta nel getto del peso per un'impresa alla sua portata

ATLETICA

Le dichiarazioni alla vigilia del pesista azzurro che scenderà in pedana con grandissime ambizioni. Simonelli pronto a tutto nei 110 H maschili così come Battocletti nei 5000 e 10000 femminili

© Grana/Fidal Nella seconda conferenza stampa dedicata all'atletica di Casa Italia a Le Pré Catelan, sono intervenuti questa mattina tre azzurri recenti campioni europei a Roma e quindi particolarmente attesi nelle gare in pista che inizieranno il 2 di agosto, a iniziare dallo specialista nel getto del peso, Leonardo Fabbri, che affronta la sua seconda olimpiade nel getto del peso con realistiche possibilità di vittoria, per continuare con Lorenzo Simonelli che potrebbe stupire ancora una volta sui 110 ostacoli inserendosi nella lotta per le medaglie, mentre Nadia Battocletti impegnata sui 5000 e 10000 metri, proverà a lottare sino in fondo con il suo talento contro avversarie quasi insuperabili.

Il pesista azzurro reduce da un 2024 all'aperto superlativo, con 11 vittorie consecutive in gare dove ha sempre lanciato l'attrezzo oltre la misura dell'eccellenza dei ventidue metri, con il picco di 22,95 del record italiano il 15 maggio a Savona, e che oltretutto ha battuto per la prima volta in uno scontro diretto il primatista del mondo Crouser nella sfida della Diamond League di Londra lo scorso 20 luglio, sarà in pedana per le qualificazioni della sua disciplina dalle 20,10 del 2 agosto con eventuale finale il giorno successivo del 3 agosto, dalle 19,35.

LE DICHIARAZIONI DI FABBRI

"È stato certamente un anno eccezionale, con misure notevoli realizzate in ogni gara disputata all'aperto che mi hanno dato la consapevolezza di poter fare ancora meglio, e quindi spero di arrivare all'appuntamento decisivo di Parigi, per cui è stata incentrata tutta la preparazione fisica e mentale della stagione, nella condizione di poter fare ancora meglio raggiungendo quel picco che mi consentirebbe di ottenere un risultato molto importante. Sono onorato del fatto di avere battuto Crouser a Londra e che abbia detto che sono un esempio oltre che il futuro della specialità, ma è chiaro che lui nella capitale britannica non fosse ancora al meglio in quanto appena arrivato dagli States, per cui so che nell'atto conclusivo sarà certamente l'avversario da battere, ovviamente insieme al suo connazionale Kovacs, ma dovrò essere bravo a rimanere concentrato su me stesso e sulle mie potenzialità".

© Grana/Fidal

Simonelli va sicuramente considerato, in virtù del suo eccellente 13"05 sui 110 H, quale uno dei possibili aspiranti a un podio olimpico in una specialità in cui ci sono però vari candidati e in cui l'errore è sempre possibile sulle barriere, al punto da poter mettere in discussione qualsiasi previsione della vigilia, anche per il favoritissimo statunitense Grant Halloway. La sua gara si svolgerà in vari giorni a iniziare dalle batterie nella mattina del 4 agosto, poi eventuali ripescaggi nella mattina del 6, con semifinale la sera del 7 e finale giovedì 8 alle 21,45.

LE DICHIARAZIONI DI SIMONELLI

"È stato un anno pazzesco dove ho ottenuto risultati che sinceramente non mi aspettavo, quantomeno così in fretta nella mia carriera. Nel 2023 pensavo certamente alle Olimpiadi ma speravo di potermi qualificare magari tramite il ranking e invece è successo qualcosa di incredibile, quale l'argento ai mondiali indoor di Glasgow e il titolo europeo di Roma, ma anche il secondo posto in Diamond League dietro a Holloway nell'ultima gara prima di Parigi. Sono felice, gasato, divertito ai massimi per l'atmosfera che si respira nel villaggio e non mi pongo limiti, voglio solo dare il massimo e provare anche a battere il maestro Holloway, pur se sarà fiero di me stesso qualsiasi risultato riuscirò a realizzare".

© Grana/Fidal

Battocletti affronta la sua seconda Olimpiade con maggiore consapevolezza e carica rispetto alla sia pur brillantissima prima esperienza di Tokyo 2021 dove raggiunse la finale dei 5000 chiudendo in un ottimo settimo posto. A Parigi disputerà 5000 e 10000 metri a iniziare dalla prima disciplina con batterie il 2 agosto e finale il 5 mentre la finale diretta dei 10000 sarà il 9 agosto.

LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI

"Sono molto carica e fiduciosa delle mie possibilità. Sono molto cresciuta negli ultimi anni e penso di poter affrontare al meglio questa nuova esperienza, pur in un contesto mondiale di straordinaria concorrenza e il mio obiettivo primario è quantomeno migliorare la mia posizione del Giappone, mentre sui 10000 sono curiosa di vedere dove potrò arrivare".