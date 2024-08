Alessia Maurelli, bronzo e... proposta di matrimonio: ha detto sì!

Alessia Maurelli, bronzo e... matrimonio! Giornata da ricordare per la ginnasta azzurra, che dopo la finale dell'All Around di squadra ha ricevuto la proposta di matrimonio dal proprio ragazzo Massimo Bertelloni. Proposta accettata dall'azzurra che, in lacrime, ha commentato: "Sei matto". Poi un bacio, l'abbraccio e l'anello al dito tra gli applausi delle compagne di squadra e del pubblico che si è goduto la scena dai maxi schermi dell'impianto. "Ancora non ho realizzato. Lo scorso anno avevo detto al fidanzato che l'avrei fatta io, ma non ho mai pensato me la facesse lui", ha dichiarato.