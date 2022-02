Xi Jinping a Mattarella: "Sostegno tra Pechino 2022 e Milano-Cortina 2026"

Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio al capo dello Stato Sergio Mattarella, complimentandosi per la sua rielezione alla Presidenza della Repubblica italiana. "Le relazioni tra Cina e Italia hanno un profondo fondamento, una solida base nell'opinione pubblica e un solido legame di interessi che costituiscono un esempio per la comunità internazionale di rispetto reciproco, di ricerca di un terreno comune, mettendo la parte le divergenze a favore della cooperazione", ha affermato Xi, in base a quanto riferito dall'agenzia ufficiale Xinhua.

Getty Images