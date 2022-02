Shiffrin, Olimpiade da incubo: sei tentativi e zero medaglie 

Olimpiade di Pechino 2022 da dimenticare per Mikaela Shiffrin. La campionessa americana di sci alpino, che in carriera ha vinto due titoli olimpici, sei titoli iridati, oltre a tre Coppe del mondo generali, sei Coppe del mondo di slalom, una Coppa del Mondo di SuperG e una Coppa del Mondo di gigante torna a casa con un disastroso bilancio di zero medaglie su sei tentativi. L'ultima speranza era legata al team event ma nella finale per il bronzo gli Usa si sono arresi alla Norvegia.

Getty Images