Pechino 2022: Wierer bronzo nella 7,5 km sprint di biathlon

BIATHLON

Prima medaglia olimpica individuale per la campionessa azzurra. Oro per Roiseland; argento per Oeberg

Dorothea Wierer ce l’ha fatta. La campionessa mondiale di biathlon nativa di Brunico vince per la prima volta una medaglia olimpica individuale e lo fa nella 7,5 km sprint femminile: è bronzo per lei. Wierer non sbaglia né a terra né in piedi. Un 10/10 che le consente di chiudere alle spalle di Roiseland e Oeberg e di salire sul podio per la terza volta complessiva ai Giochi (le prime due volte erano state entrambe nella staffetta mista).

È un bronzo da sogno per Dorothea Wierer. L’azzurra trova il doppio zero nella 7,5 km sprint ed è battuta soltanto dalla migliore Marte Orlsbu Roeiseland della stagione, che merita pienamente la medaglia d’oro, e dalla svedese Elvira Oeberg, tra le più forti al mondo nel fondo. La nativa di Brunico, con condizioni di tempo meno rigide dei giorni scorsi, riesce a trovare la giornata giusta per coronare una carriera che è davvero leggendaria. Un’azione meravigliosa, come altrettanto incredibile è stato l’ultimo poligono in piedi che ha chiuso con un tempo rapidissimo. Senza dubbio è stata una delle migliori gare della sua carriera, per la sua prima medaglia olimpica individuale.

È stata una medaglia comunque molto sofferta perché l’austriaca Hauser ha tenuto fino alla fine, anche loro col doppio zero, perdendo ai 6,2 km ma recuperando 500 metri dopo. Alla fine è finita dietro alle due atlete che quest’anno hanno dimostrato di avere un passo nettamente superiore a tutte. Lo spunto conclusivo di Dorothea è stato fondamentale per riuscire a raggiungere questo risultato straordinario. E non è finita qui, perché anche nell’inseguimento ci sono le premesse per tornare a casa con la valigia ancora più pesante. Niente da fare invece per Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo. fallose al poligono e lente nel fondo.