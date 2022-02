Pechino 2022, storica Arianna Fontana: medaglia d'oro nei 500 metri

SHORT TRACK

Arianna Fontana nella storia con la decima medaglia alle Olimpiadi

Arianna Fontana conquista la medaglia d'oro nei 500 metri femminili di short track entrando sempre di più nella storia. L'italiana, già argento nella staffetta mista, conquista la decima medaglia olimpica in carriera alla sua quinta partecipazione ai Giochi al termine di una gara emozionante. Medaglia d'argento per l'olandese Suzanne Schulting, in avvio in contatto con Fontana, bronzo per la canadese Kim Boutin. Arianna Fontana, oro per la storia Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Sempre più nella storia dello short track e delle Olimpiadi invernali. Arianna Fontana conquista l'oro nei 500 metri femminili portando a dieci il bottino delle sue medaglie nei Giochi. L'atleta azzurra riesce a difendere il titolo conquistato al Pyeongchang grazie a una prestazione emozionante che all'ultimo giro la vede sorpassare l'olandese Schulting con la quale, in avvio di batteria, era entrata in contatto facendo temere nell'addio anticipato alla finale. Non è stato così e Arianna ha dato tutto fino al tragurado, col trionfo davanti alla stessa Schulting e alla canadese Boutin.

Dopo i cinque bronzi e i tre argenti tra Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Peyongchang 2018, Fontana aggiunge al suo palmares una seconda medaglia d'oro (la prima a Peyongchang) portandosi così a 10 medaglie olimpiche e raggiungendo il record italiano di Stefania Belmondo.

MALAGÒ: "DA 10 E LODE" - "Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ti meriti 10 e lode". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l'oro di Arianna Fontana nello short track 500 metri, decima medaglia olimpica per l'azzurra. "Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita".