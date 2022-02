Pechino 2022, Short track: Fontana cade in finale 1.000 metri, sfuma la terza medaglia

SHORT TRACK

Niente medaglia per Arianna Fontana nella finale olimpica dei 1000 metri di short track ai Giochi di Pechino 2022. L'azzurra, caduta nel giro finale dopo un contatto con la statunitense Kristen Santos, ha chiuso al quinto e ultimo posto ed è stata successivamente squalificata dalla giuria. L'oro è andato all'olandese Suzanne Schulting (1'28"40), davanti alla coreana Minjeong Choi (1'28"46) e alla belga Hanne Desmet (1'28"94). "Secondo me ero nel giusto, per quello che ho visto io, ma il giudice l'ha vista in modo diverso - ha detto la Fontana - Devo accettare la loro decisione, fa parte dello sport anche questo, ma non è finita qua". Getty Images

"Abbiamo ancora i 1500 e penserò sicuramente a questa gara, ma prima c'è la finale della staffetta e mai dire mai - ha aggiunto la Fontana - Non è finita come mi aspettavo oggi, ma sono contenta delle gare fatte. Rimane il rammarico per la squalifica ma non abbiamo tempo di pensarci e dobbiamo pensare a quello che c'è davanti. Sto veramente bene, sono pronta".

