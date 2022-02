Pechino 2022, Roda: "Obiettivo? Raggiungere la doppia cifra di medaglie"

PECHINO 2022

Il presidente Fisi: "Goggia? Sta lavorando bene e recuperando, per fortuna c'è tempo"

"Questa Olimpiade l'abbiamo vissuta con difficoltà, aspettavamo questo momento e non vediamo l'ora di iniziare". Così Flavio Roda, presidente della Fisi, alla vigilia dell’inaugurazione dei Giochi invernali cinesi: "Quali obiettivi? Ci si aspetta sempre di più rispetto al passato, raggiungere la doppia cifra di medaglie sarebbe un grande successo". Il primo appuntamento per misurare le ambizioni dell'Italia sarà la discesa maschile di domenica: "Ci sono feedback positivi e altri meno, l'ambiente non aiuta ed entusiasma ma le piste in generale sono ben preparate. Poi ognuno deve adattattarsi, i nostri atleti sanno fare il loro mestiere".

Parlando invece delle ambizioni coniugate al femminile, il presidente Fisi non si è certo nascosto: "In discesa e SuperG, ma anche in gigante, siamo il team da battere" ha proseguito Roda ai microfoni di Sky. "Le ragazze hanno ben chiaro il loro valore. Brignone è una grande atleta, in questo momento è in grande condizione e questo fa ben sperare. Sono convinto che dimostrerà, soprattutto in SuperG, tutto il suo valore". Difficile invece fare una previsione su Sofia Goggia: "Frenare la voglia di fare di un atleta non è semplice, sicuramente deve lavorare per recuperare. È stata brava fino ad ora, poi vedremo nei prossimi giorni. È positiva la determinazione che ci sta mettendo, deve concentrarsi sulla discesa, poi per il SuperG vedremo. Sarà lei prima di tutto lei a dare le indicazioni, poi lo staff medico e i fisioterapsti. Sta recuperando, ma ci vuole tempo. Per fortuna ci sono ancora diversi giorni e questo fa ben sperare".