Pechino 2022, Nadia Delago: "Il giorno più bello della mia carriera"

La 24enne, alla sua prima Olimpiade, chiude terza nella discesa libera dietro Corinne Suter e Sofia Goggia: "Neanche nei sogni"

Prima Olimpiade invernale e prima medaglia per Nadia Delago, che conquista il bronzo nella discesa libera femminile a Pechino 2022. La 24enne chiude al terzo posto con il tempo di 1'32"44 dietro Corinne Suter e Sofia Goggia al termine di una strepitosa prestazione, anticipando per appena 14 centesimi la tedesca Kira Weidle che resta giù dal podio. Emozione incontenibile per l'azzurra: "È il giorno più bello della mia carriera".





















































Se è vero che la prima Olimpiade non si scorda mai, Nadia Delago decide di fare ancora meglio e debutta nel miglior modo possibile: con una strepitosa, insperata medaglia. La 24enne, infatti, chiude sul gradino più basso del podio della discesa libera femminile a Pechino 2022 e conquista il bronzo dietro l'oro di Corinne Suter e l'argento di Sofia Goggia. La prestazione della sciatrice di Bressanone è favolosa: un 1'32"44 che le consente di anticipare mostri sacri come Shiffrin, Mowinckel, Tippler e Ledecka, oltre che la terza italiana in gara Elena Curtoni, che chiude quinta. La più vicina è Kira Weidle, ma la tedesca arriva quarta a 14 centesimi di distacco, impensierendo solo fino ad un certo punto la prima medaglia dell'azzurra.

Emozione impossibile da contenere per Nadia Delago ai microfoni di Rai Sport: "Sono davvero contentissima. Mia sorella Nicol mi ha detto di divertirmi e di sciare come so sciare, è stato bellissimo partire una dietro l'altra. Non ho parole, devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a conquistare questa medaglia. Prima della gara ho dormito benissimo, ero molto tranquilla. Questo è il giorno più bello della mia carriera sportiva. Ho sempre sognato, più che altro, di partecipare alle Olimpiadi, mentre vincere una medaglia mi sembrava una cosa lontana. Sono andata bene nelle ultime gare di Coppa del Mondo, ho sfiorato il podio per pochi centesimi e oggi sono riuscita a centrarlo. Sono grata ed estremamente felice, dedico questo risultato a chi mi ha aiutato: questa medaglia l'abbiamo vinta insieme".