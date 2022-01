Pechino 2022, Mattarella agli azzurri: "Vi seguirò con affetto, l'Italia è orgogliosa di voi"

PECHINO 2022

Il messaggio del Presidente della Repubblica in una telefonata con il numero uno del Coni Malagò

Un augurio e un saluto alle atlete e agli atleti azzurri che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino, che andranno in scena dal 4 al 20 febbraio. "Vi seguirò con grande affetto e ci rivedremo al ritorno. L'Italia è sempre orgogliosa di voi", ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fresco di rielezione, in una telefonata avvenuta stamattina con il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Malagò - rende noto il Coni - ha parlato col Capo dello Stato poco prima di imbarcarsi sul volo che da Zurigo lo sta portando in Cina per i Giochi Olimpici. "Rivolga i miei più calorosi saluti alle atlete e agli atleti azzurri - ha detto ancora il Presidente Mattarella -. E in particolare a Michela Moioli per il suo nuovo ruolo di portabandiera e a Sofia Goggia con gli auguri di pronta guarigione".

