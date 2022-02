Pechino 2022, Goggia: "La sciata c'è e le gambe vanno ma devo lavorare ancora"

SCI ALPINO

Le sensazioni dell'azzurra in vista della discesa di domani dopo l'ultima prova: "C'è ancora tanto da limare e tante linee da stringere"

"Ogni discesa fa a sè, domani è il giorno della gara e sono molto concentrata. Sono consapevole di avere disputato una bella prova, stando bene sui piedi. C'è ancora tanto da limare e tante linee da stringere. Devo sciare meglio, soprattutto le curve in appoggio sul piede destro nell'ultima parte, perché le ho completamente 'ciccate'. Sarà fondamentale lavorare oggi con gli allenatori nel pomeriggio". Queste le sensazioni di Sofia Goggia dopo il quarto tempo nella seconda e ultima prova di discesa libera donne di Pechino 2022. Getty Images

"Non ho pensato minimamente alla gara oggi - ha proseguito l'azzurra - Ero molto concentrata sul gesto da fare, piuttosto stare a sentire i vari allarmi che il mio corpo mi trasmetteva. È stata una bella prova e l'ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento dopo un infortunio grave, posso mantenere il focus su me stessa".

Vedi anche pechino 2022 Pechino 2022: bene Sofia Goggia nella prova della discesa femminile