Pechino 2022, gigante uomini: De Aliprandini sesto dopo la prima manche, comanda Odermatt

SCI ALPINO

Classifica cortissima, con i primi cinque racchiusi in 19 centesimi

Ottimo sesto posto per Luca De Aliprandini dopo la prima manche del gigante maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022 disputata sotto una fitta neve con visibilità ridottissima. L'azzurro ha un ritardo di 49 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt, al comando della gara. La classifica è cortissima, con i primi cinque racchiusi in 19 centesimi: alle spalle di Odermatt c'è l'austriaco Stefan Brennsteiner a 4 centesimi, il francese Mathieu Faivre a 8, il norvegese Henrik Kristoffersen a 12 e l'altro francese Thibaut Favrot a 19. Fuori gli altri due azzurri Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Getty Images

"Non si vede niente", ha esclamato De Aliprandini al termine della prova. "La visibilità era quasi zero - ha poi ribadito l'azzurro ai microfoni della Rai - Ci ho provato, fisicamente stavo bene. Ho cercato di sbagliare il meno possibile. Pensavo di aver fatto peggio. Quando sono arrivato al traguardo pensavo di aver preso tre secondi perché non vedevo niente, non mi fidavo. Pensavo peggio, vedere che sono a mezzo secondo dal leader non è così male. I primi sono molto vicini ma se fai una bella manche 4-5 decimi non sono nulla, anche se è un gigante corto. Se la visibilità migliora non c'è problema. Sono positivo, nella seconda manche andrò all'attacco". La seconda manche è in programma alle 6.45 italiane.