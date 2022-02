Pechino 2022, calendario e azzurri in gara domenica 13 febbraio

PECHINO 2022

Sette finali per le medaglie e tante gare in programma domenica 13 febbraio: attesa per il ritorno in pista di Sofia Goggia

Sette finali nella giornata olimpica di domenica 13 febbraio, con tante speranze per l'Italia di arricchire un medagliere che è già da record nelle Olimpiadi invernali. Ad aprire la giornata azzurra il curling, con la compagine composta da Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin e Amos Mosaner a caccia del primo successo nel round robin, per poi spostarci sul budello per la prima manche monobob donne con Giada Andreutti. Riflettori puntati anche allo sci alpino maschile con De Aliprandini, Sala e Vinatzer a caccia di un posto per la finale, così come sulla discesa femminile dove spunta il nome di Sofia Goggia in lista. Getty Images

In rosso le finali per le medaglie, in azzurro gli italiani in gara.

02.05, CURLING: sessione 6 round robin uomini (Norvegia-Svezia, Cina-Gran Bretagna, USA-Canada, Italia-ROC) - Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

02.30, BOB: prima manche monobob donne - Giada Andreutti

03.00, FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne - Elisa Maria Nakab, Silvia Bertagna

03.15, SCI ALPINO: prima manche gigante uomini - Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

04.00, SCI ALPINO: seconda prova discesa donne - Elena Curtoni, Federica Brignone, Nadia Delago, Sofia Goggia, Marta Bassino, Nicol Delago, Francesca Marsaglia

04.00, BOB: seconda manche monobob donne - Giada Andreutti

04.01, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni slopestyle donne - Elisa Maria Nakab, Silvia Bertagna

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Slovacchia-Lettonia, girone C uomini

06.45, SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini - ev Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

07.07, CURLING: sessione 6 round robin donne (Danimarca-Gran Bretagna, USA-Svezia, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Canada)

08.00, SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini - Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-Svezia, girone C uomini

10.00, BIATHLON: inseguimento 10 km donne - Dorothea Wierer, Luisa Vittozzi, Samuela Comola

11.45, BIATHLON: inseguimento 12,5 km uomini - Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch

12.00, FREESTYLE: qualificazione 1 aerials donne

12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri uomini - Pietro Sighel

12.27, SHORT TRACK: semifinali 500 metri uomini - ev Pietro Sighel

12.44, SHORT TRACK: finale staffetta donne - Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

12.45, FREESTYLE: qualificazione 2 aerials donne

13.05, CURLING: sessione 7 round robin uomini (Gran Bretagna-Danimarca, Svizzera-Italia, Cina-USA) - Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

13.14, SHORT TRACK: finale 500 metri uomini - ev Pietro Sighel

14.00, SPEED SKATING: quarti di finale team-pursuit uomini - Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Alessio Trentini – i tre titolari verranno comunicati 20 minuti prima del via)

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Canada, girone A uomini

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Germania, girone A uomini

Ore 14.56, SPEED SKATING: 500 metri donne