Paralimpiadi: Bertagnolli vince il secondo oro in slalom, bronzo per De Silvestro

PARALIMPIADI

L'Italia chiude undicesima con 2 ori e 7 medaglie nel medagliere complessivo dei Giochi

Bis di medaglie per l'Italia nell'ultima giornata di gare alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022 e migliorato il risultato di quattro anni fa a PyeongChang. Su tutti, il portabandiera azzurro Giacomo Bertagnolli che con la sua guida Andrea Ravelli vince il suo secondo oro nello Slalom Vision Impaired. La settima Medaglia degli azzurri porta la firma di René De Silvestro nello slalom di categoria sitting con un bronzo: seconda medaglia per l'azzurro dopo l'argento in gigante. L'Italia chiude undicesima con 2 ori e 7 medaglie nel medagliere complessivo dei Giochi. Prima la Cina con 61 medaglie e 18 ori, seconda e migliore europea la sorprendente Ucraina con 11 ori e 29 medaglie complessive. Getty Images

"Ho migliorato PyeongChang e non posso che essere felice, era il mio obiettivo che mi sono dato qui durante le gare. Era veramente difficile da realizzare, ma gara dopo gara e medaglia dopo medaglia, ho dato il massimo. Oggi bisognava rischiare fino alla fine per portare a casa l'oro ma abbiamo fatto il massimo e ora l'obiettivo è fare ancora meglio a Milano-Cortina 2026". Così Giacomo Bertagnolli dopo il suo secondo oro nello Slalom Vision Impaired migliorando il risultato delle Paralimpiadi del 2018. "Sono tre anni che lavoro con Giacomo - ha spiegato la guida Andrea Ravelli - mi sono sempre trovato bene fin da subito, c'è ancora da migliorare per entrambi ma dopo l'oro di oggi siamo

effettivamente soddisfatti del tutto perché più di così era impossibile fare".