Malagò verso Pechino: "Sono ottimista, abbiamo lavorato bene"

VERSO PECHINO 2022

Il presidente del Coni spera in risultati positivi nella spedizione invernale di Pechino

Mancano ormai pochi giorni alla partenza della spedizione azzurra alla volta di Pechino, dove a inizio febbraio prenderanno il via le Olimpiadi invernali. Quindici discipline per poter andare a medaglia, un obiettivo ben chiaro in mente per tutte le selezioni italiane: migliorarsi rispetto alle Olimpiadi precedenti. A ribadirlo è anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: "A Pechino possiamo e dobbiamo fare meglio rispetto al 2018, che già fu un risultato importante rispetto al 2014". Getty Images

Il numero uno del Coni non può ovviamente non pensare a quanto di buono fatto in estate a Tokyo: "Ripetere quanto fatto a Tokyo forse è impossibile o comunque è complicato ma io sono un inguaribile ottimista e abbiamo lavorato bene. Certo nelle Olimpiadi invernali le variabili sono ancora più importanti".

Intanto la macchina organizzativa azzurra è partita, nonostante i tanti ostacoli: "Da domani vado in quarantena preventiva, è quello che ci viene raccomandato. Del resto ci sono persone partite dall'Italia con tamponi negativi che poi sono risultate positive in Cina. L'organizzazione della trasferta non è proprio semplice, ma ci siamo, siamo pronti a partire. Stiamo anche combattendo dalla mattina alla sera con l'organizzazione di Casa Italia. È tutto complicato ma lamentarsi non serve, dobbiamo adeguarci alla realtà e fare il meglio possibile".

