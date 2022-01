A Pechino 2022 ci sarà anche Lindsey Vonn: ex sciatrice sarà corrispondente

A PECHINO 2022

L'ex sciatrice americana sarà corrispondente di NBC per i Giochi invernali di Pechino

Che Olimpiadi invernali sarebbero senza la regina delle nevi Lindsey Vonn? Immaginare i Giochi senza l'americana, che nel suo palmares vanta tre medaglie olimpiche (oro a Vancouver nel 2010, bronzo sempre a Vancouver e Pyeongchang 2018), è davvero complicato, ma dopo il ritiro del 2019 è uno scenario a cui tutti si sono dovuti abituare. Anche se non in pista tra le protagoniste la Vonn ci sarà comunque a Pechino 20220 come corrispondente per dare un punto di vista diverso alle gare. Getty Images

L'americana classe 1984, vincitrice di quattro Coppe del Mondo generali e sedici di specialità, è la sciatrice più vincente della storia dello sci alpino. Vederla a Pechino sarà di certo un'emozione per chi è cresciuto all'ombra del suo mito, ma pur sempre con un sospiro di sollievo. Vonn, che ha comunicato il ritiro nel 2019, non farà infatti temere le rivali nella corsa alla medaglia.

I Giochi invernali, per la prima volta, saranno visti da un'altra prospettiva dall'ex campionessa statunitense, che raggiungerà la Cina da corrispondente per la NBC. Insieme a lei anche Ted Ligety, ex sciatore, così come la snowboard Kelly Clark e Hannah Kearney del freestyle.