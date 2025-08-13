Dal cross di Michela Moioli al gigante parallelo di Bormolini: ecco tutti gli appuntamenti dello snowboard a Milano-Cortina 2026

I ragazzi di Cesare Pisoni punteranno forte anche sullo snowboard alpino dove gli occhi saranno puntati su Maurizio Bormolini. Nel gigante parallelo il 31enne di Livigno vorrebbe far emozionare i propri tifosi dopo essersi aggiudicato la Coppa del Mondo e ci proverà nella giornata di domenica 8 dove saranno presenti fra gli altri anche Roland Fischnaller, Aaron March ed Edwin Coratti. Nell'halfpipe e nello slopstyle le speranze sono riposte su Ian Matteoli che affronterà le strutture dello Snow Park nelle serate di mercoledì 13 e venerdì 18.