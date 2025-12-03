La torcia olimpica arriva in Italia: Gregorio Paltrinieri aprirà la staffetta a Roma

Il campione olimpico di nuoto sarà il primo tedoforo sul territorio italiano raccogliendo l'importante eredità di Filippo Ganna e Jasmine Paolini, chiamati a prendere la torcia fra le mani ad Atene e portarla nella Capitale. Insieme a Paltrinieri ci saranno anche il cestista Achille Polonara, che sta combattendo una battaglia contro la leucemia; l'ex schermitrice Elisa Di Francisca e il campione olimpico e mondiale di salto in alto Gianmarco Tamberi.