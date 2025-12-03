La torcia olimpica arriva in Italia: Gregorio Paltrinieri aprirà la staffetta a Roma

Da Ibra a Jasmine Paolini, ecco chi saranno i tedofori di Milano-Cortina 2026
Il campione di nuoto sarà accompagnato da Achille Polonara, Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberidi Marco Cangelli
La torcia olimpica è pronta ad arrivare in Italia dopo l'accensione in Grecia e per farlo verrà accompagnata da personaggi di grande spessore. Il fuoco sacro giungerà nel Bel Paese nella serata di giovedì 4 dicembre con la cerimonia al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poi ripartire ufficialmente nella mattinata di sabato 6 quando verrà condotta da Gregorio Paltrinieri.
Il campione olimpico di nuoto sarà il primo tedoforo sul territorio italiano raccogliendo l'importante eredità di Filippo Ganna e Jasmine Paolini, chiamati a prendere la torcia fra le mani ad Atene e portarla nella Capitale. Insieme a Paltrinieri ci saranno anche il cestista Achille Polonara, che sta combattendo una battaglia contro la leucemia; l'ex schermitrice Elisa Di Francisca e il campione olimpico e mondiale di salto in alto Gianmarco Tamberi.
La staffetta proseguirà nella Città Eterna alternando personaggi di un certo spessore come il tennista Matteo Berrettini, gli ex cestisti Gigi Datome e Andrea Bargnani, il campione di motociclismo Max Biaggi, il regista Giuseppe Tornatore, i cantanti Achille Lauro e Noemi, l'attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti.