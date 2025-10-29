Goggia, Vittozzi, Mosaner e Constantini: l'Italia schiera i suoi assi a Milano-Cortina 2026 per puntare al record di medaglie

Se si allunga la pista, si entra nel campo di Davide Ghiotto, dominatore dei 5.000 e dei 10.000 metri. Da quel bronzo di Pechino 2022 è cambiato tutto perché si è ritirato Nils van der Poel e il 31enne vicentino ne ha raccolto brillantemente l'eredità. Negli ultimi due anni sono arrivati una Coppa del Mondo e cinque medaglie mondiali, tre d'oro e due argenti, ma soprattutto quel record del mondo sulla distanza più lunga che sembrava impossibile da battere. Dall'altra parte della barricata è sempre Francesca Lollobrigida che, una volta tornata dalla maternità, ha messo a segno un oro nei 5000 metri e un bronzo nella mass start ai Mondiali. La romana è forse una delle atlete più polivalenti della disciplina, motivo per cui non possiamo escluderla dalla lotta nei 3000 dove quattro anni fa fu bronzo. A questo splendido quadretto non si può non aggiungere la staffetta maschile con Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini ricorda molto il terzetto composto da Enrico Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello che si aggiudicò l'oro a Torino 2026. Proprio Giovannini partirà con i favori dei pronostici anche nella mass start per un'Olimpiade da protagonisti.