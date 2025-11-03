Pattinaggio di figura, Charlène Guignard punta alla medaglia nella danza: "Se ho continuato fino a Milano-Cortina 2026 è perché voglio giocarmela"

Ci stiamo preparando in realtà come per tutte le stagioni, visto che a fine anno avremo vari appuntamenti come le tappe di Grand Prix e gli Europei, motivo per cui il focus non è solo sulle Olimpiadi. In questo momento stiamo lavorando ancora sui programmi, puntando a migliorare tutto quanto proprio in vista di Milano-Cortina 2026, ma prima avremo altre gare da disputare.