Elena Curtoni e quell'obiettivo chiamato Milano-Cortina 2026: "Ho ritrovato piano piano l'amore per lo sci"

Quest’anno per me la trasferta in Sud America è stata tosta. Non ci sono molte parole riguardo quello che è successo, certo mi ha fatta pensare, riflettere su tante cose, su di me e su quello che stiamo facendo. L’unica cosa che ho fatto è stata quella che so fare meglio e che faccio tutti i giorni da sempre, sciare. Anche nei momenti in cui ho odiato questo sport, ho provato a ritrovare l’amore piano piano… un giorno alla volta. Nel complesso, ho lavorato, ho fatto quello che dovevo fare.