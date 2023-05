Napoli, De Laurentiis: "Vendere Osimhen? Giammai. Spalletti? Ho esercitato opzione"

Il giorno dopo la conquista dello scudetto, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai 1, parlando anche di due grandi protagonisti della cavalcata tricolore, Victor Osimhen e Luciano Spalletti. "Vendere Osimhen? Giammai. Spalletti è un mito che inseguivo da almeno 10 anni. Finalmente l'ho portato a Napoli, ci ha riportato in Europa e ora vorrei fosse aperto un ciclo. Ho esercitato un'opzione che avevo, ora la parola è al rispetto di ciò che è contrattualmente stabilito. Napoli nasce da una sirena, da Partenope. Lui ha dichiarato di essersi innamorato di Napoli, è il primo scudetto dopo aver vinto in Russia. Oramai è un eroe, è entrato nella storia, è bene che lui ne goda". Il patron degli azzurri rivela anche un retroscena: "Ho rifiutato un miliardo per il Napoli".