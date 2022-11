Ronaldo torna ad allenarsi, Messi ancora a parte: entrambi in campo al debutto

Cristiano Ronaldo si è allenato con i compagni e sarà regolarmente in campo giovedì nel primo match del Portogallo contro il Ghana. CR7, al centro della bufera per l'intervista contro il Manchester United, aveva saltato l'ultima amichevole contro la Nigeria per via di un problema intestinale. Leo Messi, il rivale di tante battaglie, continua, invece, a seguire un lavoro specifico per essere al top al debutto di martedì contro l'Arabia Saudita. Dopo aver svolto una seduta in palestra nella giornata di venerdì, oggi il fenomeno argentino ha svolto un allenamento in solitaria. Sia per Ronaldo che per Messi quello in Qatar è il quinto mondiale in carriera: eguagliato il record del messicano Rafa Marquez.