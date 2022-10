Qatar 2022, la Fifa indennizza i club per i giocatori convocati

La Fifa per Qatar 2022 ha deciso di modificare le modalità di indennizzo ai club che manderanno giocatori in nazionale durante la manifestazione. La Federazione mondiale ha messo sul piatto 209 milioni di risarcimento, come nell'edizione 2018 della Coppa del Mondo, ma per la prima volta saranno i club a poter presentare direttamente la richiesta di indennizzo. Per ogni giocatore convocato a Qatar 2022, la Fifa prevede di stanziare circa 10mila euro al giorno per tutta la durata in cui il tesserato rimarrà impegnato nel Mondiale, compresa la preparazione.