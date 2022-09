Mondiali Qatar 2022, il calendario: partite, date e gironi

© Getty Images

I Mondiali 2022 in Qatar saranno i primi della storia a giocarsi nel periodo invernale (almeno per quanto riguarda l'Emisfero Boreale): si parte domenica 20 novembre alle 19 con la sfida inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador. La finale sarà invece domenica 18 dicembre alle 16. In mezzo, come di consueto, la fase a gironi seguita da ottavi di finale, quarti di finale e semifinali sino all'atto finale al Lusail Stadium. Per permettere lo svolgimento del Mondiale, i campionati verranno ovviamente fermati: l'ultimo turno per la Serie A si giocherà il 12-13 novembre mentre non c'è ancora la data della ripresa del campionato a gennaio 2023. L'Italia, non essendosi qualificata, purtroppo non parteciperà.