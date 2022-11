adidas conferma grazie al chip: Ronaldo non ha toccato il pallone dell'1-0

PORTOGALLO-URUGUAY

La prova grazie al chip installato nell'Al Rihla, utilizzato anche nella rilevazione del fuorigioco semiautomatico

Non è di Cristiano Ronaldo il gol che ha sbloccato Portogallo-Uruguay, match della seconda giornata dei Mondiali 2022. La Fifa aveva già assegnato la rete a Bruno Fernandes, autore del cross, dopo che le immagini televisive avevano palesato che CR7 non ne avesse deviato la traiettoria, nonostante lo stacco imperioso e l'esultanza incontenibile. La conferma definitiva, però, arriva dalla tecnologia e in particolare dal chip installato negli Al Rihla, i palloni adidas utilizzati nella competizione iridata: il sensore non ha rilevato alcun tocco.

Il grafico di rilevamento, infatti, si impenna al momento del traversone, per poi ridiscendere e rimanere piatto fino a che la sfera non tocca terra per poi insaccarsi.

Ma come funziona esattamente questo sistema innovativo? La spiegazione arriva direttamente da adidas: all'interno del nuovo pallone Al Rihla c'è un sensore che traccia ogni istante del gioco, abbastanza sensibile da rilevare il tocco di un dito. La tecnologia connessa registra il momento esatto in cui la palla è stata toccata, con una precisione di 2 millisecondi. Questa funzionalità contribuisce - combinando i dati di tracciamento del pallone acquisiti dai sensori e applicando l'intelligenza artificiale - al corretto funzionamento della nuova tecnologia del fuorigioco semiautomatico.

© adidas

Si tratta dunque di un elemento aggiuntivo per il rilevamento di episodi di fuorigioco, che lavora insieme alle telecamere apposite posizionate all'interno degli stadi. Il sensore ultraleggero dell'unità di misura inerziale (IMU) all'interno del pallone e l'I.A. risultano fondamentali per il, potendo registrare il. I sensori sono alloggiati all'interno del pallone grazie al nuovo Adidas Suspension System.

L'appuntamento col 119° gol in nazionale è dunque rimandato per CR7, che sicuramente ci riproverà nel match contro la Corea del Sud nell'ultima giornata del Gruppo H. Il fuoriclasse portoghese si è comunque potuto consolare con una qualificazione agli ottavi anticipata.

© adidas

