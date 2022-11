Mondiali 2022, Portogallo-Uruguay 2-0: Ronaldo e compagni già agli ottavi

PORTOGALLO-URUGUAY 2-0

Decide una doppietta di Bruno Fernandes, i ragazzi di Alonso si giocheranno tutto all'ultima giornata contro il Ghana

Portogallo-Uruguay, le immagini del match













































Il Portogallo batte 2-0 l'Uruguay nel match della seconda giornata del Gruppo H ai Mondiali 2022 e si qualifica aritmeticamente agli ottavi di finale, unendosi a Francia e Brasile. Dopo un primo tempo avaro di emozioni ci pensa l'asse (un tempo) del Manchester United a sbloccare l'incontro: cross di Bruno Fernandes e stacco di Ronaldo, che sfiora col ciuffo e inganna Rochet. CR7 esulta, ma la Fifa assegna la rete al centrocampista. I ragazzi di Alonso reagiscono, collezionano occasioni a raffica e anche un palo con Gomez, ma nel recupero vengono puniti ancora da Fernandes (su rigore) e ora si giocheranno tutto all'ultima giornata contro il Ghana.

LA PARTITA

Al Portogallo basterà un pareggio contro la Corea del Sud per assicurarsi il primo posto nel girone ed evitarsi, quasi certamente, lo scontro col Brasile, mentre per Suarez e compagni sarà fondamentale un successo, possibilmente con qualche gol di scarto, per scavalcare le Black Stars e non rischiare in caso di successo della Corea.

Entrambi i ct cambiano parecchio rispetto alla gara d'esordio, ma lo spartito del match è chiaro fin dai primissimi minuti. I lusitani dominano sul piano del possesso, mentre i ragazzi di Alonso si limitano quasi esclusivamente a difendersi, tenendo bene il campo e chiudendo tutti gli spazi. Felix e CR7 non riescono mai a ricevere palla in posizione pericolosa, Cavani e Nunez svolgono quasi esclusivamente compiti di sacrificio, ma al 32' l'Uruguay ha una chance clamorosa per sbloccarla: fa tutto Bentancur, che parte da centrocampo, salta mezza difesa avversaria e si presenta solo davanti a Costa, ma gli calcia incredibilmente addosso. È comunque l'unica emozione di un primo tempo a tratti davvero soporifero.

La ripresa si apre con un'ottima occasione per il Portogallo: azione ispirata da Bernardo Silva e conclusa malamente da Joao Felix, che colpisce l'esterno della rete. Il gol però è nell'aria e arriva al 54': Varela ritarda la salita, Fernandes pesca Ronaldo con una palla telecomandata e il bomber senza squadra la sfiora col ciuffo quanto basta per ingannare Rochet. La Fifa, dopo qualche minuto, decide di assegnare il gol all'autore del cross. Alonso decide di giocarsi il tutto per tutto cambiando gli evanescenti Cavani e Nunez e inserendo Suarez e Gomez. Proprio l'attaccante del Valencia va a un passo dal pareggio con un gran destro da fuori, che però si stampa in pieno sul palo a Costa battuto. Altre grandi chance capitano prima a Suarez, poi a De Arrascaeta, ma all'inizio del recupero arriva la beffa per la Celeste: l'arbitro viene richiamato al monitor e assegna un generosissimo penalty per fallo di mano, che Fernandes trasforma con un po' di spocchia, ma grande freddezza. L'ex giocatore di Novara, Udinese e Samp va anche a un passo dalla tripletta due volte, ma prima Rochet, poi il palo gli negano la possibilità di portarsi a casa il pallone.

IL TABELLINO

Portogallo-Uruguay 2-0

Portogallo (4-3-1-2): Costa 6,5; Cancelo 6, Dias 6,5, Pepe 6,5, Mendes 6 (42' Guerreiro 6); Silva 6,5, Carvalho 6 (37' st Palhinha sv), Neves 6 (24' st Leao 6); Fernandes 7,5; Ronaldo 6,5 (37' st Ramos sv), Felix 5,5 (37' st Vitinha sv).

Ct: Santos 6,5

Uruguay (3-5-2): Rochet 6; Gimenez 6, Godin 6 (17' st Pellistri 6), Coates 6; Varela 5, Vecino 5,5 (17' st De Arrascaeta 6,5), Bentancur 7, Valverde 5, Olivera 6; Nunez 5 (28' st Gomez 6,5), Cavani 5 (28' st Suarez 6,5).

Ct: Alonso 6

Arbitro: Faghani

Marcatori: 9' st e 45'+3 st rig. Fernandes (P)

Ammoniti: Bentancur (U), Neves (P), Olivera (U), Dias (P)

Espulsi:

Note: recupero 3'+9'