Mondiali 2022, Federcalcio inglese e la fascia One Love: "Frustrati e arrabbiati"

LA DISCORDIA

L'ad Bullingham: "Avevamo il permesso di indossarla, poi sono arrivate le minacce di sanzioni"

Fascia One Love bandita dalla Fifa, la Germania protesta così

















1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Federcalcio inglese è "frustrata e arrabbiata" per il modo in cui la Fifa è intervenuta "oltraggiosamente". Lo ha detto a ITV Sport l'amministratore delegato della FA, Mark Bullingham, in merito alle pressioni della federazione internazionale per impedire ai capitani delle nazionali europee di indossare la fascia 'One Love', contro ogni forma di discriminazione. "Abbiamo annunciato che avremmo fatto questo gesto già a settembre, abbiamo avuto molti incontri con la Fifa durante quel periodo e sabato, prima della partita, sentivamo di aver raggiunto un accordo".

"Avevamo il permesso - ha continuato Bullingham - ma il giorno della partita sono venuti con cinque arbitri e ci hanno detto che, come minimo, chi indossava la fascia avrebbe dovuto affrontare sanzioni disciplinari illimitate", ha dichiarato. Non è chiaro se le minacce di sanzioni "illimitate" possano aver incluso anche detrazioni di punti. Alla richiesta di descrivere il comportamento della Fifa, ha dichiarato: "Siamo frustrati, siamo arrabbiati, abbiamo pensato che fosse oltraggioso il modo in cui è stata gestita la situazione. Volevamo mostrare il nostro sostegno alla comunità LGTBQ+ e non ci siamo riusciti". "Non potevamo mettere i giocatori in quella posizione. Molti di loro hanno sognato di giocare ai Mondiali fin da piccoli. E all'improvviso potrebbero non essere in grado di partecipare...".