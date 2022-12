Mondiali 2022, i dati della punizione di Rashford: in gol a 115 km/h

IL GIOIELLO DI RASHFORD

Il primo gol su calcio di punizione del torneo è arrivato alla 35esima partita: a Russia 2018 era accaduto già nel match inaugurale

Ci è voluto un po', ma alla fine è arrivata: la prima punizione-gol dei Mondiali 2022 la si è vista in Galles-Inghilterra, 35esima gara disputata, e ha portato la firma di Marcus Rashford. Qualche dettaglio in più sul gioiello dell'attaccante del Manchester United lo fornisce Adidas, grazie alla tecnologia presente nel pallone Al Rihla. La stessa che già aveva aiutato a confermare il mancato tocco di Cristiano Ronaldo sul cross di Bruno Fernandes in Portogallo-Uruguay.

Grazie alla cosiddetta Connected Ball Technology sappiamo infatti che il pallone calciato da Rasfhord, dalla distanza di 23,39 metri, ha raggiunto una velocità massima di 115,63 km/h, una velocità media di 102 km/h e una rotazione media di 6,21 rotazioni al secondo.

© adidas

Nei giorni scorsi aveva cominciato a far discutere il fatto che ancora non fosse stato realizzato un singolo gol su punizione diretta, dopo che era stato assegnato a Saiss quello sulla battuta di Sabiri in Belgio-Marocco. Qualcuno, nello specifico Kieran Trippier dell'Inghilterra, aveva anche accusato il pallone stesso: "Quando lo calci sembra che voli via se ci metti troppa potenza - le sue parole -. Magari è anche colpa nostra. Ci alleniamo tutti con questo pallone e dovremmo imparare a tirare, ma in ogni competizione è sempre diverso e dobbiamo adattarci".

Effettivamente, il primo gol su punizione si è fatto attendere rispetto alle precedenti edizioni: a Russia 2018, il Telstar impiegò solo 94’ per gonfiare la rete su un calcio piazzato. In quel caso segnò Golovin, che fissò sul 5-0 il risultato tra i padroni di casa e l'Arabia Saudita nella gara inaugurale. Quattro anni prima, al Brazuca servirono invece 25 gare: segnò la Svizzera con Dzemaili, un gol ininfluente ai fini del 5-2 finale a favore della Francia nel Gruppo E. Nel 2010 fu la Nigeria a sfruttare per prima una punizione per segnare con Jabulani, anche se fu una rete un po’ casuale e dalla lunghissima distanza: Kalu Uche nel match contro la Grecia, dopo 20 partite.