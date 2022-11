Mondiali 2022, Australia-Danimarca 1-0: lo spareggio per gli ottavi va ai Socceroos

AUSTRALIA-DANIMARCA 1-0

Gli scandinavi mantengono il possesso palla ma non concretizzano: al 60', Leckie batte Schmeichel ed elimina la formazione di Hjulmand

Sono Francia e Australia a qualificarsi agli ottavi dei Mondiali 2022 in Qatar dal girone D. Ad Al Wakrah, infatti, i Socceroos battono 1-0 la Danimarca, rendendo inutile il successo della Tunisia coi campioni del Mondo in carica e soprattutto eliminando la formazione di Hjulmand. A decidere il match è il gol al 60' di Leckie, che si invola verso la porta e batte Schmeichel con un precisissimo sinistro all'angolino basso. Inutile il lungo possesso palla di Eriksen e compagni, che creano poco e senza concretizzare.

LA PARTITA

La gioia dell'Australia, la delusione della Danimarca, che perde 1-0 e saluta con largo anticipo Qatar 2022. Il primo tempo è povero di emozioni, tra due squadre che per atteggiamento e occasioni create non sembrano ad un fondamentale bivio per il Mondiale. Jensen è l'unico che ci prova tra gli scandinavi, murato però da Ryan. Paradossalmente, ad incendiare Australia-Danimarca è il gol della Tunisia con la Francia, che elimina momentaneamente le formazioni di Arnold e Hjulmand.

Subito dopo, però, arriva la rete che sblocca il match: Leckie si invola verso la porta e dopo due sterzate trova un sinistro precisissimo all'angolino basso che sorprende Schmeichel, firmando l'1-0 in favore dei Socceroos. Inutili gli ingressi di Cornelius e Dolberg per la Danimarca, che chiude con un solo gol e senza vittorie. L'Australia attende ora la sua avversaria: sarà la vincitrice del girone C. La formazione di Hjulmand, invece, si candida a maggiore delusione del Mondiale 2022.

IL TABELLINO

AUSTRALIA-DANIMARCA 1-0

Australia (4-4-2): Ryan 6,5; Degenek 6, Souttar 6,5, Rowies 6, Behich 6; Leckie 7 (44' st Hrustic sv), Mooy 6, Irvine 6, Goodwin 5,5 (1' st Baccus 6); McGree 6,5 (29' st Wright 6), Duke 6 (37' st Maclaren sv). A disp.: Redmayne, Vukovic, Atkinson, Karacic, Tilio, Mabil, Devlin, Deng, Kuol, King, Cummings. All.: Arnold 6,5

Danimarca (4-3-3): Schmeichel 6; Kristensen 5,5 (1' st Bah 5,5), Andersen 6, Christensen A. 5,5, Maehle 5 (24' st Cornelius 5,5); Hojbjerg 5,5, Jensen 6 (14' st Damsgaard 6), Eriksen 5,5; Skov Olsen 5,5 (24' st Skov 5,5), Braithwaite 5 (14' st Dolberg 6), Lindstrom 6. A disp.: Christensen O., Ronnow, Nelsson, Kjaer, Norgaard, Stryger Larsen, Wass, Wind, Poulsen. All.: Hjulmand 5

Arbitro: Ghorbal (Alg)

Marcatore: 15' st Leckie

Ammoniti: Behich (A), Degenek (A), Skov (D)

Note: recupero 2+6