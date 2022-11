L'Uruguay emoziona il mondo presentando le convocazioni sui social

VERSO IL QATAR

In un video su twitter il ct della selezione sudamericana Diego Alonso annuncia i giocatori che sono stati scelti per il Mondiale

L’Uruguay ha scelto un modo spettacolare per annunciare le sue convocazioni a Qatar 2022. Un video sul twitter ufficiale della selezione sudamericana mostra, con il contorno di musica epica, il ct Diego Alonso che, esaminando una cartina del Paese, indica le regioni da dove provengono i giocatori. Le immagini, poi, si spostano sulla gente del posto (bambini, operai, donne che stendono i panni) che mostrano la maglie dei vari calciatori.

L'Uruguay è stato inserito nel gruppo H di Qatar 2022. Tra i 26 convocati ci sono personaggi che hanno già fatto la storia del piccolo Paese sudamericano, come Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Luis Suarez e Cavani. Ci sono poi attuali rappresentanti della nostra Serie A come Vina della Roma, Olivera del Napoli e Vecino della Lazio. Presenti, soprattutto, giocatori che sono nel gotha del pallone europeo come Valverde, punto fermo del Real Madrid di Ancelotti o Darwin Nunez, attaccante del Liverpool di Klopp.