Il Brasile in ansia per Neymar. Il padre: "Tornerà solo per la finale"

QATAR 2022

Da Silva Santos ha parlato con la radio britannica TalkSport della situazione del fuoriclasse in vista del proseguimento del Mondiale

Sembra una maledizione quella di Neymar quando gioca per il Brasile. E' uscito dal Mondiale casalingo del 2014 ai quarti per l'intervento di Zuniga che lo ha costretto ad abbandonare il campo nella partita con la Colombia, evitando così di partecipare alla drammatica semifinale con la Germania. Poi ha saltato l'edizione vittoriosa della Coppa America del 2019, sempre per colpa di un infortunio. Ora tocca a Qatar 2022. Il problema alla caviglia rimediata al debutto contro la Serbia mette in dubbio il suo futuro mondiale.

Il padre, da Silva Santos, ha parlato con la radio britannica TalkSport dei mondiali del figlio, spaventando i tifosi del Brasile: "Credo che Neymar ritornerà in campo per la finale e farà del suo meglio per aiutare i suoi compagni a vincere la competizione. La cosa più importante è che possa rientrare in campo al suo massimo livello. Tutti sanno che mio figlio ha una grande influenza sul gruppo. È il numero uno. Pelé? È il giocatore più iconico al mondo, tutti lo amano. Mio figlio spera che si rimetta in salute e gli augura il meglio".