Francia: Giroud miglior marcatore nella storia dei Blues a quota 51 con Henry

FRANCIA

Il traguardo tagliato grazie alla doppietta all'Australia nell'esordio Mondiale

Una serata da incorniciare per Olivier Giroud: con la doppietta realizzata nell'esordio della Francia ai Mondiali del Qatar contro l'Australia l'attaccante del Milan ha raggiunto Thierry Henry a quota 51 gol in testa alla classifica dei miglior bomber di tutti i tempi con la maglia dei Bleus. Il primo gol di Giroud è arrivato al 32' su assist dello juventino Rabiot, il secondo al 26' della ripresa di testa su assist di Mbappé.

a 36 anni e 53 giorni, è il secondo giocatore più anziano a segnare una doppietta ai Mondiali dopo Roger Milla nel 1990 (38 anni e 34 giorni). Con i due gol di stasera è diventato il più anziano marcatore della Francia ai Mondiali (superato Zinedine Zidane) e il più anziano francese a giocare una gara nella Coppa del Mondo.

Classifica migliori marcatori della Francia:

1 Thierry Henry (1997-2010) 51 gol

1 Olivier Giroud (dal 2011) 51 gol

3 Antoine Griezmann (dal 2014) 42 gol

4 Michel Platini (1976-1986) 41 gol

5 Karim Benzema (dal 2007) 37 gol

6 David Trezeguet (1998-2008) 34 gol

7 Zinedine Zidane (1994-2006)31 gol

8 Just Fontaine (1953-1960) 30 gol

8 Jean-Pierre Papin (1986-1994) 30 gol

10 Kylian Mbappé (dal 2018) 29 gol

GIROUD: "VITTORIA DEDICATA A HERNANDEZ"

"Eravamo un po' spaventati, ma dopo il gol abbiamo reagito rapidamente - ha spiegato Giroud nel dopo partita -. Siamo riusciti a ribaltare il risultato e a continuare a segnare". "Avremmo potuto fare più gol, ma siamo stati efficaci e ci siamo trovati bene in campo - ha aggiunto -. Non tutto però è stato perfetto. Dobbiamo migliorare l'avvio di partita e imparare da questo piccolo errore di stasera". Poi un pensiero a Lucas Hernandez, uscito dal campo per un infortunio: "Siamo in pensiero per lui. Vorrei dedicargli questa partita perché stiamo perdendo un altro compagno in questo Mondiale".

IL MILAN LO CELEBRA