Brasile, Tite: "Neymar e Danilo giocheranno il Mondiale. Mio errore non toglierli"

Il ct della Seleçao: "Ho scelto i sostituti ma non li dico". In campo Rodrygo e uno tra Militao e Dani Alves

Brasile: Neymar si fa male alla caviglia, lacrime in panchina























© afp 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Alla vigilia della sfida contro la Svizzera, in casa Brasile tengono sempre banco le condizioni di Neymar. "Non sono un medico, ma credo che sia Neymar che Danilo giocheranno il Mondiale - ha spiegato il ct Tite in conferenza stampa - Ho già scelto i sostituti ma non ve lo dico". L'allenatore brasiliano fa mea culpa: "Non ho capito quanto Neymar si è fatto male e quando l’ho compreso, l’ho sostituito, ma ho sbagliato. Era già azzoppato quando ha partecipato con una giocata al primo gol. Avrei dovuto cambiarlo prima. E ho sbagliato anche con Danilo, avrei dovuto sostituirlo". Al loro posto dovrebbero esserci Rodrigo ("Pare che abbia il pallone incollato al piede") e uno tra Militao e Dani Alves.

Tite ha rivolto un appello alla Fifa e agli arbitri, con parole che assomigliano a un affondo critico per i tanti falli subiti da Neymar: "Su Neymar, contro la Serbia, c’è stato un rodeo di falli. Dobbiamo tutelare i grandi giocatori, se vogliamo lo spettacolo. L’entrata di cui si è parlato (quella di Milenkovic, ndr) non è stata cattiva, il giocatore non voleva fare male. Una precedente però forse sì".

A fianco di Tite, in conferenza stampa c'era anche Marquinhos che ha detto di come Neymar stia facendo di tutto per recuperare dalla brutta distorsione alla caviglia destra rimediata con la Serbia: "Neymar ha una tale voglia di rientrare che praticamente dorme sul lettino della fisioterapia".

LA PROBABILE FORMAZIONE PER LA SVIZZERA

Alisson, Dani Alves (Militao), Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Paquetá, Rodrygo (Fred); Raphinha, Richarlison e Vinicius.

