Belgio, il ct Martinez: "Lukaku al momento non è disponibile per i Mondiali"

Lukaku rischia sempre più concretamente di saltare anche il Mondiale in Qatar. Dall'infortunio dello scorso 28 agosto ad oggi l'attaccante belga ha giocato solo una ventina di minuti con la maglia dell'Inter (quelli contro il Viktoria Plzen in Champions sommati a quelli in campionato contro la Sampdoria) che portano così il computo totale dall'inizio di stagione a quota 256 minuti. Un vero e proprio calvario, con il nuovo stop arrivato all'indomani del match contro i blucerchiati che ora pare potergli negare anche la presenza in nazionale. Quella di Big Rom adesso è inevitabilmente una corsa contro il tempo, visto che alla guarigione clinica va ad aggiungersi anche la necessità di recuperare una forma fisica fortemente minata dall'inattività forzata. La convocazione o meno di Lukaku verrà decisa entro fine settimana, ma oggi il ct del Belgio Roberto Martinez, parlando a L'Equipe, è stato quanto mai chiaro: “Per il momento Lukaku non è disponibile. È nelle mani dei medici. Se sarà in condizione di partecipare a una delle prime tre partite (il 23 contro il Canada, il 27 contro il Marocco e il primo dicenbre contro la Croazai, ndr) , è di certo un giocatore di cui abbiamo bisogno. Se non può, non sarà invece con non noi". La decisione, come detto, arriverà nel giro di qualche giorno.