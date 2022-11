Belgio, ct Martinez: "Lukaku giocherebbe già contro il Marocco"

BELGIO

Big Rom salterà il debutto contro il Canada ma ci sono ancora dubbi sulla data del rientro: "Se seguo i medici dico Croazia ma..."

Partiamo dalle certezze: Romelu Lukaku salterà la gara di esordio del Belgio ai Mondiali contro il Canada, in programma mercoledì sera. E qui tutti d'accordo, ma se si guarda oltre il Canada, sono soltanto dubbi: quando torna a disposizione Big Rom? Nella seconda sfida contro il Marocco o nella terza contro la Croazia? "Non sono in grado di dirlo - ha spiegato il ct dei Diavoli Rossi Roberto Martinez nella conferenza stampa della vigilia - Se seguo il consiglio del medico, a questo punto sarebbe la terza partita. Se seguo come si sente il giocatore, probabilmente abbiamo una possibilità per la seconda partita. Ieri ha fatto un ottimo allenamento, non con il gruppo, ma sta progredendo in modo costante".

Vedi anche mondiali qatar 2022 Mondiali 2022: Belgio costretto a modificare la maglia da trasferta, tolta la scritta "Love"

Dopo il lungo stop a causa dell'infortunio del 28 agosto, Lukaku è tornato in campo con l'Inter nel finale della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen a San Siro e per qualche minuto contro la Sampdoria in campionato. Poi un risentimento alla cicatrice del bicipite femorale sinistro lo ha costretto a un nuovo stop. Il miglioramento delle sue condizioni gli ha consentito poi di rispondere alla chiamata del ct Martinez per il Mondiali con il Belgio. Una volta in Qatar, un'altra frenata con un allenamento differenziato che lasciava spazio a pochi dubbi circa il suo impiego anche contro il Marocco. Ma ora ecco un nuovo spiraglio con il ritorno a un allenamento 'regolare'. Ma quando torna Lukaku?