Argentina, Messi contro Lahoz: "Non all'altezza, la Fifa non può mandare un arbitro del genere"

Lionel Messi si gode la vittoria ai rigori sull'Olanda e la qualificazione alla semifinale dei Mondiali 2022, ma poi si lascia andare a qualche esternazione polemica. Il fuoriclasse argentino, infatti, a fine gara si è lamentato con i cronisti dell'arbitraggio di Mateu Lahoz, attaccando duramente il fischietto spagnolo: "Non voglio parlare dell'arbitro perché non potrei essere onesto, se parli ti sanzionano... - ha detto il capitano dell'Albiceleste -. Avete visto tutti. La Fifa deve rifletterci, non possono mandare un arbitro così per queste partite, non possono non mettete un arbitro che non è all'altezza del compito".