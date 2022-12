Mondiali 2022, Argentina-Croazia: ultime notizie e probabili formazioni

semifinale alle 20

Alle 20 la prima semifinale: Modric e Messi a caccia della finalissima. Sfida diretta da Orsato

© Getty Images I Mondiali 2022 in Qatar questa sera conosceranno la prima nazionale finalista: alle 20, allo stadio Iconic Stadium di Lusail, si scontrano Argentina e Croazia. Entrambe reduci dalla lotteria dei rigori ai quarti di finale ma dalle anime profondamente diverse, con l'Albiceleste tutta proiettata su Messi e dalle armi in panchina sconfinate e i croati dal cuore e polmoni infiniti, orchestra guidata da un centrocampo di altissimo livello e direttore d'orchestra Modric.

Se la squadra di Scaloni era tra le favorite a inizio torneo, non si può negare il grande lavoro fatto da un ct che pareva dovesse essere un semplice traghettatore dopo la fine della (brevissima) era Sampaoli e invece è riuscito, col tempo e col lavoro, a costruire un'identità riconoscibile, sostanzialmente basata su due cardini: l'organizzazione totale al fine di liberare Messi e la cosiddetta "garra" messa al servizio del collettivo e non come aggressività fine a se stessa. Sin qui, però, la strada sino alla semifinale non è stata certo facile, col girone rimesso in piedi dopo l'imprevedibile sconfitta contro l'Arabia Saudita, il successo di misura con l'Australia e i rigori decisivi contro l'Olanda in quella che forse è stata la prestazione migliore dell'Albiceleste in Qatar. Tutti attendono un altro squillo di Messi, che - eventualmente ci correggeremo nel 2026 - è all'ultimo Mondiale e sogna di raggiungere la sua seconda finale dopo quella persa ai supplementari nel 2014, anche e soprattutto per togliersi l'etichetta di "erede di Maradona ma senza il Mondiale".

Per la Croazia due finali mondiali consecutive sarebbero invece qualcosa di clamoroso, anche per una nazionale ingiustamente sottovalutata dopo l'argento a Russia 2018. Una nazionale conscia di essere alla vigilia della fine di un ciclo e che non vuole aprire gli occhi: la stanchezza delle due partite precedenti arrivate ai rigori teoricamente potrebbe farsi sentire ma se c'è una squadra inesauribili è proprio quella di Dalic. La qualità tecnica individuale e un'organizzazione basica ma efficace, sono le altri armi che possono far sognare l'impresa.

LE PROBABILI FORMAZIONI