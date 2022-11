Amichevoli: Belgio ko con l'Egitto, la Serbia di Tadic e Vlahovic avvisa il Brasile

VERSO QATAR 2022

I Diavoli Rossi perdono 2-1 contro i Faraoni in Kuwait, il centrocampista dell'Ajax e l'attaccante della Juve firmano il 5-1 sul Bahrain: a segno anche Djuricic e Jovic

© Getty Images Clamorosa sconfitta per il Belgio a cinque giorni dall'esordio nel Mondiale: in Kuwait, infatti, l'Egitto di Salah vince 2-1 contro i Diavoli Rossi. Mostafa Mohamed (33') e Trezeguet (46') fanno volare i Faraoni: non basta il gol di Openda al 76'. Tadic e Vlahovic, invece, trascinano la Serbia e avvisano il Brasile: 5-1 contro il Bahrain con doppietta del gioiello dell'Ajax e rete dell'attaccante della Juventus, segnano anche Djuricic e Jovic.

BELGIO-EGITTO 1-2

Non arrivano buone notizie per il Belgio: a cinque giorni dal debutto a Qatar 2022 (23 novembre contro il Canada), infatti, i Diavoli Rossi perdono 2-1 l'amichevole in Kuwait contro l'Egitto. La sfida si sblocca al 33', e nel modo più impensabile: De Bruyne perde palla e serve Mostafa Mohamed, che supera il centrocampista del Manchester City e dal limite fulmina Courtois. A inizio ripresa, Martinez inserisce Tielemans, Openda e Mertens, ma dopo appena 43 secondi Salah lancia nello spazio Trezeguet, che insacca. Al 76', proprio Openda accorcia le distanze segnando da pochi passi dopo l'ottimo assist di Carrasco. Il forcing finale, però, non regala il pareggio al Belgio, che si presenterà al Mondiale con qualche certezza in meno.

BAHRAIN-SERBIA 1-5

Vince invece la Serbia, che avvisa il Brasile e si impone 5-1 contro il Bahrain in un match in cui risultano decisivi, oltre a Tadic, tanti giocatori della Serie A. Due i Dusan protagonisti del successo: Vlahovic della Juve e il gioiello dell'Ajax. Il primo, entrato ad inizio ripresa al posto di Zivkovic, firma il definitivo tris e regala il 2-1 al gioiello dei lancieri, che segna invece le prime due reti della formazione di Stojkovic oltre a servire all'attaccante bianconero il pallone del 3-1. Inutile, nel mezzo, il rigore di Hilal che vale il momentaneo 1-1 al 15'. Nel giro di tre minuti nel finale, arrivano anche due gol targati Sampdoria e Fiorentina: Djuricic all'87' e Jovic al 90'. Indicazioni più che positive per la Serbia in vista del debutto del 24 novembre a Qatar 2022 contro il Brasile.