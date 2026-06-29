Svezia, tutta la carica di Gyokeres verso la Francia: "Dobbiamo crederci"

29 Giu 2026 - 11:00
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© italyphotopress

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Martedì alle 23 la Svezia affronterà la Francia nei 16esimi di finale del Mondiale. Nonostante gli uomini di Deschamps partano con il favore dei pronostici, Viktor Gyokeres ha voluto caricare i suoi compagni di squadra per spingerli verso un'impresa molto complicata. Queste le parole dell'attaccante dell'Arsenal: "Dobbiamo credere in noi stessi. In questo torneo abbiamo già visto tante partite in cui ha vinto la squadra che non era favorita. Sappiamo di partire da outsider, ma crediamo nelle nostre possibilità. Dovremo esprimerci al massimo livello, difendere quasi alla perfezione e sfruttare ogni occasione che riusciremo a creare". 

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