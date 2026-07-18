Shakira, Madonna e Justin Bieber sul palco: la Fifa annuncia quanto durerà l’intervallo

18 Lug 2026 - 11:20
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La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina avrà un intervallo più lungo del normale, ma non durerà i 25-30 minuti come da ipotesi dei giorni scorsi che aveva creato qualche preoccupazione nelle due nazionali finaliste. La Fifa ha comunicato infatti alle due federazioni che l'intervallo tra il primo e il secondo tempo sarà prolungato soltanto di 2 minuti rispetto ai 15 abituali. Le esibizioni di Shakira, Madonna e Justin Bieber occuperanno circa 11 minuti. Gli altri 6 serviranno per montare e smontare il palco e per innaffiare il terreno di gioco. Non cambieranno invece le pause di idratazione: ne sono previste due, una a metà di ciascun tempo. 

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