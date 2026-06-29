Repubblica Ceca, il fallimento al Mondiale costa la panchina al ct Koubek

29 Giu 2026 - 18:30
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Il presidente della Federazione calcistica ceca David Trunda ha incontrato l'ormai ex ct Miroslav Koubek e ha accettato le sue dimissioni dopo il clamoroso tonfo al Mondiale 2026, costato l'eliminazione ai gironi alla nazionale ceca. "Dopo il fallimento ai Mondiali, di cui mi sento responsabile essendo allenatore, ho deciso di rimettere il mandato nelle mani del presidente della FACR David Trunda. Dopo dibattiti e consultazioni, il presidente ha accettato le mie dimissioni. La mia avventura con la Repubblica Ceca finisce qui" ha detto Koubek. 

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