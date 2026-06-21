Mondiali 2026, il Giappone vince 4-0: niente miracolo Renard, Tunisia eliminata

Giappone, il ct Moriyasu mostra strani cartelli coi numeri: la tattica segreta
© Getty Images | Il ct giapponese coi cartelli ai Mondiali 2026
© Getty Images | Il ct giapponese coi cartelli ai Mondiali 2026
Il Giappone ha battuto 4-0 la Tunisia nella seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali 2026. Per i nipponici, che hanno realizzato la più larga vittoria in una Coppa del Mondo della loro storia e che salgono a quattro punti (in testa assieme all'Olanda), reti di Kamada, Ueda (doppietta) e Ito.
Per gli africani arriva l'eliminazione: nonostante il cambio di ct dopo l'1--5 contro la Svezia, Hervé Renard non è riuscito a rialzare la Tunisia, che diventa la prima squadra africana a subire quattro o più gol nelle prime due partite di un Mondiale.
Nel prossimo e ultimo turno del girone, la Tunisia affronterà l'Olanda mentre il Giappone incontrerà la Svezia: alla nazionale del ct Moriyasu basterà un pareggio per difendere il secondo posto e la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale.
© Getty Images | Il ct giapponese coi cartelli ai Mondiali 2026
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