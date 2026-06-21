Mondiali 2026, il Giappone vince 4-0: niente miracolo Renard, Tunisia eliminata

Il Giappone ha battuto 4-0 la Tunisia nella seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali 2026. Per i nipponici, che hanno realizzato la più larga vittoria in una Coppa del Mondo della loro storia e che salgono a quattro punti (in testa assieme all'Olanda), reti di Kamada, Ueda (doppietta) e Ito.