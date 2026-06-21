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Mondiali 2026, il Giappone vince 4-0: niente miracolo Renard, Tunisia eliminata

Il Giappone sale a quattro punti nel Girone F: reti di Kamada, Ueda (doppietta) e Ito. Secondo ko per i tunisini, già out

21 Giu 2026 - 08:03
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Il Giappone ha battuto 4-0 la Tunisia nella seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali 2026. Per i nipponici, che hanno realizzato la più larga vittoria in una Coppa del Mondo della loro storia e che salgono a quattro punti (in testa assieme all'Olanda), reti di Kamada, Ueda (doppietta) e Ito.

Per gli africani arriva l'eliminazione: nonostante il cambio di ct dopo l'1--5 contro la Svezia, Hervé Renard non è riuscito a rialzare la Tunisia, che diventa la prima squadra africana a subire quattro o più gol nelle prime due partite di un Mondiale.

Nel prossimo e ultimo turno del girone, la Tunisia affronterà l'Olanda mentre il Giappone incontrerà la Svezia: alla nazionale del ct Moriyasu basterà un pareggio per difendere il secondo posto e la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale.

Giappone, il ct Moriyasu mostra strani cartelli coi numeri: la tattica segreta

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© Getty Images | Il ct giapponese coi cartelli ai Mondiali 2026
© Getty Images | Il ct giapponese coi cartelli ai Mondiali 2026
© Getty Images | Il ct giapponese coi cartelli ai Mondiali 2026

© Getty Images | Il ct giapponese coi cartelli ai Mondiali 2026

© Getty Images | Il ct giapponese coi cartelli ai Mondiali 2026

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