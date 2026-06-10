Mondiali 2026, Infantino: "Orgoglioso che l'Iran sia qui, ero pronto a guidare bus da Teheran"

10 Giu 2026 - 21:09
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infantino © Getty Images

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"Sono felice che l'Iran sia qui al Mondiale e orgoglioso del lavoro fatto dalla squadra Fifa perché questo fosse possibile". Lo ha detto il presidente Fifa, Gianni Infantino, nella conferenza stampa all'Atzeca alla vigilia del via al Mondiale 2026. "Abbiamo dovuto affrontare circostanze particolari sulle quali noi non avevamo alcuna influenza - ha spiegato - Quando sono andato a trovare nei mesi scorsi la nazionale iraniana ad Antalya, qualcuno mi ha detto che non avrebbero potuto venire al Mondiale. Io risposi che si erano qualificati, e sarebbero venuti. Cosi' e' stato. Ero pronto a guidare personalmente il bus da Teheran, ma non e' stato necessario: l'hanno guidato da soli".

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